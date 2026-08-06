UA / RU
rbc.ua
Последние новости
12:22 Вкусно
Быстрые маринованные помидоры, от которых невозможно оторваться: настоящий взрыв вкуса
12:01 Гороскопы
С ними лучше не ссориться: астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака
11:16 Полезное
Главная ошибка владельцев кошек при размещении лотков: почти все ее делают
10:40 Тренды
Эти вещи безнадежно портят интерьер: дизайнеры советуют избавиться от них уже сейчас
10:24 Вкусно
На Яблочный Спас: этот пирог из старой кулинарной книги пекли наши бабушки
09:56 Полезное
Аномальная жара сжигает грядки: 4 эффективных способа спасти овощи от гибели
08:43 Тренды
Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома
08:02 Тренды
Справится только самый умный: переставьте одну спичку и исправьте уравнение за 30 секунд
06:15 Гороскопы
Таро-гороскоп на 6 августа: кому обещают успех, а кому - испытание
18:13 Гороскопы
Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн
Все новости
Главная Вкусно Быстрые маринованные помидоры, от которых невозможно оторваться: настоящий взрыв вкуса
Вкусно 06 августа 2026 · 12:22

Быстрые маринованные помидоры, от которых невозможно оторваться: настоящий взрыв вкуса

Гениальный рецепт маринованных помидоров с зеленью и чесноком
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Быстрые маринованные помидоры, от которых невозможно оторваться: настоящий взрыв вкуса

Как приготовить быстрые маринованные помидоры (коллаж Styler)

Фаршированные маринованные помидоры с пикантной зеленью и чесноком гарантируют взрыв вкусовых рецепторов. Они получаются настолько ароматными, сочными и аппетитными, что готовить их следует сразу двойной порцией, ведь со стола эта закуска уходит первой.

Быстрым и невероятно вкусным рецептом, который полюбит вся семья, делится Styler со ссылкой на кулинарку Екатерину Данильченко в Instagram.

Что пригодится для пикантной закуски

Для лучшего результата выбирайте упругие и мясистые помидоры сорта "сливка" - они отлично держат форму и идеально подходят для фарширования.

Основные ингредиенты:

  • Помидоры (сорт "сливка") - 2 кг;
  • Свежая петрушка - 1 большой пучок;
  • Свежий укроп - 1 большой пучок;
  • Чеснок - 7-8 зубчиков.
  • Для маринада (расчет на 1,5 л воды):
  • Соль - 3 ст. л.;
  • Сахар - 6 ст. л.;
  • Уксус (9%) - 5 ст. л.;

Любимые специи (черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист) по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1

Подготовка внутренности. Тщательно промойте и просушите зелень. Укроп и петрушку мелко нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите ножом. Смешайте зелень с чесноком в удобной миске - это и будет наша пикантная начинка.

Шаг 2

Подготовка помидоров. Помойте "сливки". На каждом помидоре сделайте глубокий надрез крест-накрест или разрежьте его вдоль пополам, но не до конца, чтобы он открывался, как книга.

Шаг 3

Фарширование. Осторожно вскройте каждый надрезанный помидор и щедро наполните его подготовленной смесью из зелени и чеснока. Плотно поместите фаршированные овощи в глубокую кастрюлю, контейнер или чистые банки.

Шаг 4

Приготовление маринада. В кастрюлю налейте 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар и специи. Доведите жидкость до кипения и проварите 1-2 минуты, чтобы кристаллы полностью растворились. Снимите маринад с огня и сразу влейте уксус.

Шаг 5

Заливка. Горячим маринадом осторожно залейте фаршированные помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Оставьте их при комнатной температуре до полного охлаждения, затем отправьте в холодильник.

Уже через сутки вы получите невероятно вкусную маринованную закуску, которая идеально дополнит мясные блюда, гарниры или станет самостоятельным хитом вашего застолья.

Кстати, Styler делился рецептом кабачков на зиму, которые покорят вашу семью.

Теги: закрутки на зиму Рецепты
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя Люди Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя
Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн
Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн Гороскопы
Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки
Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки Вкусно
Больше интересного
Варить не нужно: как закрыть освежающий компот из любых фруктов за 15 минут Варить не нужно: как закрыть освежающий компот из любых фруктов за 15 минут Людмила Жукова · 05 августа 2026, 17:34
Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома Наталия Крижановская · 06 августа 2026, 08:43
Справится только самый умный: переставьте одну спичку и исправьте уравнение за 30 секунд Справится только самый умный: переставьте одну спичку и исправьте уравнение за 30 секунд Катерина Собкова · 06 августа 2026, 08:02
С ними лучше не ссориться: астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака С ними лучше не ссориться: астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака Катерина Собкова · 06 августа 2026, 12:01