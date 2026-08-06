Быстрые маринованные помидоры, от которых невозможно оторваться: настоящий взрыв вкуса

Фаршированные маринованные помидоры с пикантной зеленью и чесноком гарантируют взрыв вкусовых рецепторов. Они получаются настолько ароматными, сочными и аппетитными, что готовить их следует сразу двойной порцией, ведь со стола эта закуска уходит первой.

Быстрым и невероятно вкусным рецептом, который полюбит вся семья, делится Styler со ссылкой на кулинарку Екатерину Данильченко в Instagram.

Что пригодится для пикантной закуски

Для лучшего результата выбирайте упругие и мясистые помидоры сорта "сливка" - они отлично держат форму и идеально подходят для фарширования.

Основные ингредиенты:

Помидоры (сорт "сливка") - 2 кг;

Свежая петрушка - 1 большой пучок;

Свежий укроп - 1 большой пучок;

Чеснок - 7-8 зубчиков.

Для маринада (расчет на 1,5 л воды):

Соль - 3 ст. л.;

Сахар - 6 ст. л.;

Уксус (9%) - 5 ст. л.;

Любимые специи (черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист) по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1

Подготовка внутренности. Тщательно промойте и просушите зелень. Укроп и петрушку мелко нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите ножом. Смешайте зелень с чесноком в удобной миске - это и будет наша пикантная начинка.

Шаг 2

Подготовка помидоров. Помойте "сливки". На каждом помидоре сделайте глубокий надрез крест-накрест или разрежьте его вдоль пополам, но не до конца, чтобы он открывался, как книга.

Шаг 3

Фарширование. Осторожно вскройте каждый надрезанный помидор и щедро наполните его подготовленной смесью из зелени и чеснока. Плотно поместите фаршированные овощи в глубокую кастрюлю, контейнер или чистые банки.

Шаг 4

Приготовление маринада. В кастрюлю налейте 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар и специи. Доведите жидкость до кипения и проварите 1-2 минуты, чтобы кристаллы полностью растворились. Снимите маринад с огня и сразу влейте уксус.

Шаг 5

Заливка. Горячим маринадом осторожно залейте фаршированные помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Оставьте их при комнатной температуре до полного охлаждения, затем отправьте в холодильник.

Уже через сутки вы получите невероятно вкусную маринованную закуску, которая идеально дополнит мясные блюда, гарниры или станет самостоятельным хитом вашего застолья.