На Яблочный Спас: этот пирог из старой кулинарной книги пекли наши бабушки

6 августа украинцы празднуют Яблочный Спас и лучший способ отметить праздник - испечь домашний пирог по рецепту, который проверен десятилетиями. Именно такой нашелся в кулинарной книге "Сучасна українська кухня" 1984 года издания.

Почему именно этот рецепт яблочного пирога будет удачным

В этом рецепте - песочное тесто, оно рассыпчатое, легкое и не требующее сложных манипуляций. Яблоки предварительно пересыпают сахаром и дают стечь соку, а это еще один секрет, благодаря этому начинка не мокнет и пирог держит форму. А "решетка" из теста сверху - это та самая деталь, которую помнят все, кто видел такой пирог у бабушки на столе.

Ингредиенты

Для теста:

3 стакана муки высшего сорта

1 стакан сахара

200 г маргарина

¼ чайной ложки соды

1 стакан кефира

1 яйцо

четверть стакана манной крупы или молотых сухарей.

Для начинки:

1-1,5 кг яблок

1 стакан сахара.

Приготовление

Муку, сахар, маргарин и соду смешать и перетереть в ладонях до однородной крошки. Добавить кефир и яйцо, замесить тесто.

Противень смазать маслом. Две трети теста уложить прямоугольником и равномерно раскатать. Сверху слегка посыпать манной крупой или молотыми сухарями, они впитают лишнюю влагу от яблок.

Яблоки порезать тонкими кусочками, удалив сердцевину. Пересыпать сахаром и оставить на полчаса. Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь соку. Уложить яблоки ровным слоем на тесто.

Остальное тесто раскатать полосками и выложить сверху в виде "решетки". Смазать яйцом и выпекать в разогретой духовке до золотистой корочки.

По желанию пирог можно делать открытым, без "решетки", прямо с бортиком по краям из теста.

Что еще сделать с яблоками на Яблочный Спас

Если яблок много, то не ограничивайте себя только пирогом. Есть немало простых и вкусных вариантов:

Яблоки в духовке. Нужно разрезать их пополам, посыпать корицей и сахаром, запечь 20 минут. Простой и вкусный десерт без лишних усилий.

Варенье за один день. Нужно порезать яблоки, засыпать сахаром в пропорции 1:1, довести до кипения и разлить по банкам. Сохраняется всю зиму.

Яблочный сок. Если у вас есть соковыжималка, то Яблочный Спас - это лучший день, чтобы заготовить свежий сок на зиму.

Сушеные яблоки. Просто нужно нарезать их кружочками и подсушить в духовке при низкой температуре. Идеально для компотов зимой.