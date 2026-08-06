UA / RU
rbc.ua
Последние новости
10:24 Вкусно
На Яблочный Спас: этот пирог из старой кулинарной книги пекли наши бабушки
09:56 Полезное
Аномальная жара сжигает грядки: 4 эффективных способа спасти овощи от гибели
08:43 Тренды
Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома
08:02 Тренды
Справится только самый умный: переставьте одну спичку и исправьте уравнение за 30 секунд
06:15 Гороскопы
Таро-гороскоп на 6 августа: кому обещают успех, а кому - испытание
18:13 Гороскопы
Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн
17:34 Вкусно
Варить не нужно: как закрыть освежающий компот из любых фруктов за 15 минут
16:48 Люди
Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя
16:19 Полезное
Девушка на месяц отказалась от кондиционера для белья: результат поразил
15:52 Тренды
Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницы
Все новости
Главная Вкусно На Яблочный Спас: этот пирог из старой кулинарной книги пекли наши бабушки
Вкусно 06 августа 2026 · 10:24

На Яблочный Спас: этот пирог из старой кулинарной книги пекли наши бабушки

Этот рецепт уже проверен временем, его публиковали в кулинарной книге 1984 года
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
На Яблочный Спас: этот пирог из старой кулинарной книги пекли наши бабушки

Что приготовить на Яблочный Спас (фото: Magnific)

6 августа украинцы празднуют Яблочный Спас и лучший способ отметить праздник - испечь домашний пирог по рецепту, который проверен десятилетиями. Именно такой нашелся в кулинарной книге "Сучасна українська кухня" 1984 года издания.

Рецептом, которым пользовались еще наши бабушки, делится Styler.

Почему именно этот рецепт яблочного пирога будет удачным

В этом рецепте - песочное тесто, оно рассыпчатое, легкое и не требующее сложных манипуляций. Яблоки предварительно пересыпают сахаром и дают стечь соку, а это еще один секрет, благодаря этому начинка не мокнет и пирог держит форму. А "решетка" из теста сверху - это та самая деталь, которую помнят все, кто видел такой пирог у бабушки на столе.

Ингредиенты

Для теста:

  • 3 стакана муки высшего сорта
  • 1 стакан сахара
  • 200 г маргарина
  • ¼ чайной ложки соды
  • 1 стакан кефира
  • 1 яйцо
  • четверть стакана манной крупы или молотых сухарей.

Для начинки:

  • 1-1,5 кг яблок
  • 1 стакан сахара.

Приготовление

Муку, сахар, маргарин и соду смешать и перетереть в ладонях до однородной крошки. Добавить кефир и яйцо, замесить тесто.

Противень смазать маслом. Две трети теста уложить прямоугольником и равномерно раскатать. Сверху слегка посыпать манной крупой или молотыми сухарями, они впитают лишнюю влагу от яблок.

Яблоки порезать тонкими кусочками, удалив сердцевину. Пересыпать сахаром и оставить на полчаса. Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь соку. Уложить яблоки ровным слоем на тесто.

Остальное тесто раскатать полосками и выложить сверху в виде "решетки". Смазать яйцом и выпекать в разогретой духовке до золотистой корочки.

По желанию пирог можно делать открытым, без "решетки", прямо с бортиком по краям из теста.

Что еще сделать с яблоками на Яблочный Спас

Если яблок много, то не ограничивайте себя только пирогом. Есть немало простых и вкусных вариантов:

Яблоки в духовке. Нужно разрезать их пополам, посыпать корицей и сахаром, запечь 20 минут. Простой и вкусный десерт без лишних усилий.

Варенье за один день. Нужно порезать яблоки, засыпать сахаром в пропорции 1:1, довести до кипения и разлить по банкам. Сохраняется всю зиму.

Яблочный сок. Если у вас есть соковыжималка, то Яблочный Спас - это лучший день, чтобы заготовить свежий сок на зиму.

Сушеные яблоки. Просто нужно нарезать их кружочками и подсушить в духовке при низкой температуре. Идеально для компотов зимой.

Ранее Styler делился рецептом освежающего компота из крыжовника, который похож на "Мохито".

Также мы писали о рецепте нежного абрикосового пирога по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

Теги: Рецепты Пирог
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя Люди Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя
Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн
Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн Гороскопы
Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки
Ленивый рецепт огурцов на зиму: секрет хрустящей закуски без мороки Вкусно
Больше интересного
Варить не нужно: как закрыть освежающий компот из любых фруктов за 15 минут Варить не нужно: как закрыть освежающий компот из любых фруктов за 15 минут Людмила Жукова · 05 августа 2026, 17:34
Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома Наталия Крижановская · 06 августа 2026, 08:43
Справится только самый умный: переставьте одну спичку и исправьте уравнение за 30 секунд Справится только самый умный: переставьте одну спичку и исправьте уравнение за 30 секунд Катерина Собкова · 06 августа 2026, 08:02
Аномальная жара сжигает грядки: 4 эффективных способа спасти овощи от гибели Аномальная жара сжигает грядки: 4 эффективных способа спасти овощи от гибели Людмила Жукова · 06 августа 2026, 09:56