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Главная Гороскопы С ними лучше не ссориться: астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака
Гороскопы 06 августа 2026 · 12:01

С ними лучше не ссориться: астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака

Не спешите делать выводы - лидер этого списка удивит многих
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
С ними лучше не ссориться: астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака

Какой знак Зодиака самый мстительный (фото: Getty Images)

Одни знаки Зодиака быстро забывают о конфликтах, а другие могут годами помнить даже незначительные обиды. Астрологи рассказали, кого именно считают наиболее склонными к мести.

Узнайте в материале Styler, какие знаки Зодиака возглавили этот рейтинг.

12 место - Стрелец

Стрелец не любит тратить время на обиды, ведь для него жизнь слишком интересна. Если и разозлится, то скорее выскажет все в глаза и пойдет дальше.

11 место - Весы

Весы всеми силами избегают конфликтов и стремятся сохранить гармонию. Даже после серьезной ссоры они скорее попытаются помириться, чем придумывать план возмездия.

10 место - Овен

Овен загорается мгновенно, но так же быстро остывает. Его "месть" обычно заканчивается громким спором, после которого он уже не держит зла.

9 место - Водолей

Водолей может обидеться, но редко опускается до маленькой мести. Чаще он просто вычеркивает человека из своей жизни и больше не оглядывается назад.

8 место - Лев

Лев болезненно реагирует на удары по самолюбию, но предпочитает доказать свое превосходство успехами. Его лучший ответ обидчикам - блестящий результат и публичное признание.

7 место - Рыбы

Рыбы долго переживают обиды и могут молча удалиться. Иногда они отвечают холодом или полным игнорированием, хотя открытой мести избегают.

6 место - Телец

Телец терпелив, но если его довести до предела, прощения придется ждать очень долго. Он не забывает измены и может принципиально отказаться от любых отношений с обидчиком.

5 место - Близнецы

Близнецы редко строят сложные планы мести, зато могут ответить острым словом или язвительной иронией. Их оружие - информация и умение точно комментировать ситуацию.

4 место - Дева

Дева ничего не делает на эмоциях и хорошо помнит чужие ошибки. Если решит расплатиться, то сделает это хладнокровно, продуманно и без лишней шумихи.

3 место - Козерог

Козерог не взрывается гневом, но прекрасно помнит, кто его подвел. Он может годами ждать подходящего момента, чтобы восстановить справедливость или показать свое преимущество.

2 место - Рак

Раки очень чувствительны, поэтому обиды оставляют глубокий след в памяти. Они могут долго скрывать свои чувства, но забыть несправедливость им очень сложно.

1 место - Скорпион

Скорпион традиционно возглавляет подобные рейтинги из-за своей сильной эмоциональности и феноменальной памяти на обиды. Если он почувствует измену, то вряд ли простит ее быстро, а его ответ может быть очень продуманным и неожиданным.

Ранее Styler рассказывал, каким знакам Зодиака больше всего повезет до сентября.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
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