Швидкі мариновані помідори, від яких неможливо відірватися: справжній вибух смаку

Фаршировані мариновані помідори з пікантною зеленню та часником гарантують справжній вибух смакових рецепторів. Вони виходять настільки ароматними, соковитими та апетитними, що готувати їх варто одразу подвійною порцією, адже зі столу ця закуска зникає першою.

Швидким і неймовірно смачним рецептом, який полюбить вся родина, ділиться Styler з посиланням на кулінарку Катерину Данільченко в Instagram.

Що знадобиться для пікантної закуски

Для найкращого результату обирайте пружні та м'ясисті помідори сорту "сливка" - вони чудово тримають форму та ідеально підходять для фарширування.

Основні інгредієнти:

Помідори (сорт "сливка") - 2 кг;

Свіжа петрушка - 1 великий пучок;

Свіжий кріп - 1 великий пучок;

Часник - 7-8 зубчиків.

Для маринаду (розрахунок на 1,5 л води):

Сіль - 3 ст. л.;

Цукор - 6 ст. л.;

Оцет (9%) - 5 ст. л.;

Улюблені спеції (чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий лист) за смаком.

Покроковий процес приготування

Крок 1

Підготовка начинки. Ретельно промийте та просушіть зелень. Кріп і петрушку дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес або дуже дрібно посічіть ножем. Змішайте зелень із часником у зручній мисці - це і буде наша пікантна начинка.

Крок 2

Підготовка помідорів. Помийте "сливки". На кожному помідорі зробіть глибокий надріз навхрест або розріжте його вздовж навпіл, але не до кінця, щоб він відкривався, як книжка.

Крок 3

Фарширування. Обережно розкрийте кожен надрізаний помідор і щедро наповніть його підготовленою сумішшю із зелені та часнику. Щільно складіть фаршировані овочі у глибоку каструлю, контейнер або чисті банки.

Крок 4

Приготування маринаду. У каструлю налийте 1,5 літра води, додайте сіль, цукор та вибрані спеції. Доведіть рідину до кипіння і проваріть 1-2 хвилини, щоб кристали повністю розчинилися. Зніміть маринад з вогню і відразу влийте оцет.

Крок 5

Заливка. Гарячим (але не вируючим) маринадом обережно залийте фаршировані помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Залиште їх при кімнатній температурі до повного охолодження, а потім відправте в холодильник.

Вже за добу ви отримаєте неймовірно смачну мариновану закуску, яка ідеально доповнить м'ясні страви, гарніри або стане самостійним хітом вашого застілля.