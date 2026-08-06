Головна помилка власників котів під час розміщення лотків: майже всі її роблять

Власники котів готові на все, щоб їхні пухнасті улюбленці почувалися щасливими та комфортно проживали в домі - від вибору найкращого корму до щоденного ретельного прибирання котячого туалету. Проте, коли справа доходить до лотків, коти виявляються набагато вибагливішими, ніж ми звикли думати.

Прот головну помилку власників пухнастих під час розміщення для них туалету, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Що треба знати про туалет кота

Відомий фахівець із поведінки тварин і ведучий популярного шоу "Мій кіт із пекла" Джексон Гелаксі поділився "золотим правилом", якого повинен дотримуватися кожен власник.

Головний секрет ідеальної гармонії полягає у правильній кількості туалетів. Експерт наголошує, що на кожного кота у вашому домі має припадати один лоток, плюс ще один додатковий.

Як це працює на практиці:

Якщо у вас один кіт, йому потрібно два лотки.

Якщо у вас два коти - необхідно поставити три лотки.

Для трьох котів знадобиться чотири лотки і так далі.

Секрет правильного розміщення

Джексон Гелаксі попереджає про ще одну поширену помилку: просто поставити всі лотки в ряд в одній кімнаті - це погана ідея. Туалети обов'язково потрібно розмістити в різних частинах вашої оселі.

Експерт називає лотки "королями поглинання запахів". Для кота вони символізують недоторканність його особистої території.

"Коли ваш кіт проходить повз свій лоток, це схоже на те, як ви проходите повз полицю із сімейними фотографіями і відчуваєте гордість", - пояснює фахівець.

Тому під час вибору місця для туалету варто думати насамперед про те, де буде комфортно коту, а не про те, як краще сховати лоток від людських очей.