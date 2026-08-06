Выкопали лук? Не торопитесь прятать его в подвал: одна ошибка испортит весь урожай

При сборе урожая лука важно учесть не только посевной календарь , но и правильно подготовить его к хранению. Неправильная сушка или преждевременная обрезка может привести к гниению овощей уже зимой.

Styler рассказывает, как правильно подготовить урожай для хранения, чтобы он оставался свежим месяцами.

Когда пора выкапывать лук

Перед тем как закладывать лук на хранение, важно правильно определить момент сбора урожая. Слишком раннее выкапывание может привести к тому, что луковицы не успеют сформировать плотные чешуйки, а опоздание - к появлению гнили.

Главные признаки готового к сбору лука:

луковицы набрали характерный для сорта размер и вес

листья пожелтели и опали на землю

верхние чешуйки стали сухими и плотными.

Обычно лук выкапывают в июле или начале августа, когда устанавливается сухая погода.

Как правильно выкопать лук, чтобы не повредить

Перед сбором урожая рекомендуют примерно за неделю не поливать грядки. Это помогает луковицам лучше созреть и уменьшает риск загнивания при хранении.

Выкапывать лук лучше лопатой или вилами: нужно осторожно подкопать землю и вытащить растение руками.

Не стоит бить лук о землю или стучать одной луковицей в другую, чтобы очистить его от грунта. Даже небольшие повреждения могут стать причиной появления гнили спустя несколько недель.

Если после дождей почва влажная, урожай все равно не стоит оставлять надолго на грядке. В таком случае лук выкапывают и переносят в сухое просушивающее место.

Важнейший этап - правильное просушивание

Именно от качественной сушки зависит, сможет ли лук храниться несколько месяцев.

После выкапывания лук раскладывают в сухом, хорошо проветриваемом месте. Это может быть навес, чердак или другое помещение, где нет прямого солнца.

Обрезать листья и корни сразу после выкапывания нельзя. Сначала лук должен полностью высохнуть - на это может уйти около 2-3 недель.

Готовность можно определить по нескольким признакам:

шейка луковицы стала сухой и тонкой

корни полностью высохли

верхние чешуйки легко шелестят и отделяются.

Как обрезать лук после сушки

Когда лук хорошо просох, его можно подготовить к хранению.

Корни обрезают ножницами, оставляя примерно 5 мм от основания. Сухие листья также срезают, но у самой луковицы следует оставить небольшую шейку.

Некоторые хозяйки заплетают лук в косы и подвешивают в клодовке. Это удобный способ, но не единственный - овощи также хорошо хранятся в ящиках.

Как правильно хранить лук зимой

Перед тем, как отправить в хранилище, лук нужно перебрать. Все мягкие, поврежденные или подгнившие луковицы лучше отложить.

Большие луковицы обычно портятся быстрее, поэтому их рекомендуют использовать первыми.

Для длительного хранения подойдут:

деревянные ящики;

пластиковые контейнеры с отверстиями для вентиляции;

сетки или корзины.

Главное правило - к луку должен поступать воздух. В закрытых пакетах без доступа кислорода овощи быстро отсыревают и начинают гнить.

Идеальное место для хранения - сухое помещение с температурой около +2…+5 градусов. Так правильно подготовленный лук может оставаться свежим до весны.

Небольшое количество времени, потраченное на сушку и сортировку после сбора урожая, поможет сохранить вкус и пользу лука во все холодное время.