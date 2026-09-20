UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:34 Люди
День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели
12:00 Гороскопы
Не доверяйте им лишнего: Близнецы и Водолеи больше всего любят сплетничать
11:14 Полезное
Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства
09:08 Люди
Собственный бизнес Свитолиной, Усика и Астафьевой: какие компании и проекты развивают украинские звезды
08:17 Вкусно
Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта
06:07 Гороскопы
Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов
20:16 Гороскопы
Раки, Весы и Водолеи: астролог Руби Миранда рассказала, кому 20 сентября обещают удачу
19:41 Люди
41-летняя TAYANNA объяснила, почему больше не переживает из-за отсутствия брака (видео)
18:35 Вкусно
Нежное печенье на майонезе: простой рецепт к чаю за 20 минут
17:28 Полезное
Безответственность и обесценивание: психолог Краснихина назвала типы партнеров, с которыми сложно строить отношения
Все новости
Главная Люди День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели
Люди 20 сентября 2026 · 13:34
Add as a preferred source on Google

День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели

Цветы, сладости или сертификат - педагоги рассказали, какие подарки действительно уместны, а какие могут оказаться лишними
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели

День учителя 2026 года (фото: Styler)

Уже скоро в Украине будут отмечать День учителя. В преддверии профессионального праздника родители традиционно ищут подарки для педагогов, однако сами преподаватели не всегда хотят получать цветы, сладости или сувениры.

Когда празднуют День учителя, что можно подарить в благодарность, а от чего стоит воздержаться, рассказывает Styler.

Когда День учителя в Украине в 2026 году

День работников образования в Украине отмечают каждый год в первое воскресенье октября. В 2026 году праздник выпадает на 4 октября.

В этот день поздравляют учителей, преподавателей, воспитателей и других работников сферы образования.

Традиционно, школьники и родители готовят педагогам небольшие подарки. В то же время в последние годы все чаще возникает вопрос, обязательно покупать презент и что будет кстати.

Какие подарки не хотят получать учителя

Недавно в Threads началось обсуждение, в котором учителя рассказали, какие подарки они не хотели бы получать от родителей своих учеников.

В комментариях учителя признались, что универсального подарка нет, а некоторые вообще не хотят ничего получать.

Одна из педагогинь рассказала, что у нее диабет, поэтому просила не покупать ей дорогие сладости. Она также считает нецелесообразным тратить значительные средства на цветы, которые за несколько дней завянут. По ее словам, наиболее ценным подарком от выпускного класса стала пачка стевии, банка чая и стенгазета с воспоминаниями.

Другая учительница отметила, что для нее важно, как именно дарят подарок. В то же время она назвала вещи, которые точно не хотела бы получать:

  • блокноты;
  • чашки;
  • ящики;
  • украшения;
  • мыльные букеты;
  • букеты из лент;
  • сувенирный хендмейд;
  • пастила, пряники, зефир и другие сладости, если родители не знают вкусов педагога.

Некоторые педагоги вообще выступили за отказ от подарков.

"Ничего. Мы не нищие", - написала одна из участниц обсуждения.

Другая подчеркнула, что вместо подарков родителям достаточно воспитывать у детей уважение к учителям, взаимопомощь и ответственность.

"Хочу, чтобы все мои дети зашли в класс. Хочу обнять каждого. Хочу увидеть их глаза и улыбки. От родителей - не обесценивать труд учителей. Людей, с которыми дети проводят больше времени, чем дома. Этого достаточно", - отметила пользовательница.

В то же время, были и педагоги, которые положительно относятся к символическим презентам. Например, одна из участниц рассказала, что в детском саду дарят сертификаты и коробку конфет, а цветы не покупают, поскольку эти деньги можно потратить на что-то более конкретное.

Что дарить на День учителя - список уместных презентов

Кроме того, под еще одним сообщением в Threads комментаторы поделились удачными идеями для подарка на День учителя.

Подарочный сертификат

Это может быть сертификат в магазин, где человек сам выберет необходимые вещи. Среди предложенных вариантов были "Ева", "Эпицентр", "Розетка" и т.д.

Книги или настольные игры для класса

Одна из учительниц рассказала, что составляла список книг и настольных игр, которые хотела бы видеть в классе. Родители могли по желанию приобрести что-нибудь из этого перечня.

Материалы для обучения

Бумага, пленка для ламинирования и другие расходные материалы могут быть полезны именно для работы с детьми.

Чай или кофе

Небольшой символический подарок может быть уместен, если родители знают, что именно любит педагог.

Что-то для класса

Если учитель действительно нуждается в определенной вещи для работы, можно вместе с родителями приобрести ее вместо десятков одинаковых сувениров.

Донат

Еще один предложенный вариант - направить деньги на актуальный сбор вместо личного подарка.

При этом педагоги отдельно подчеркивают: подарок не должен становиться причиной конфликтов между родителями или обязательным сбором средств.

Самый простой способ не ошибиться с подарком - заранее спросить самого учителя, хочет ли он что-нибудь получить и что именно ему нужно. Для части педагогов лучшим подарком остаются уважение, нормальная коммуникация с родителями и дети, желающие учиться.

Раньше мы рассказывали, что положить в ланчбокс ребенку в школу.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Не доверяйте им лишнего: Близнецы и Водолеи больше всего любят сплетничать Гороскопы Не доверяйте им лишнего: Близнецы и Водолеи больше всего любят сплетничать
Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства
Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства Полезное
Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта
Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта Вкусно
Больше интересного
Собственный бизнес Свитолиной, Усика и Астафьевой: какие компании и проекты развивают украинские звезды Собственный бизнес Свитолиной, Усика и Астафьевой: какие компании и проекты развивают украинские звезды Елена Ткаченко · 20 сентября 2026, 09:08
Раки, Весы и Водолеи: астролог Руби Миранда рассказала, кому 20 сентября обещают удачу Раки, Весы и Водолеи: астролог Руби Миранда рассказала, кому 20 сентября обещают удачу Катерина Собкова · 19 сентября 2026, 20:16
Нежное печенье на майонезе: простой рецепт к чаю за 20 минут Нежное печенье на майонезе: простой рецепт к чаю за 20 минут Наталия Крижановская · 19 сентября 2026, 18:35
Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов Катерина Собкова · 20 сентября 2026, 06:07