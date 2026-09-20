Не доверяйте им лишнего: Близнецы и Водолеи больше всего любят сплетничать

Сплетни часто начинаются с невинной беседы, но быстро могут превратиться в обсуждение чужой жизни. Астрология связывает любовь к таким историям с определенными чертами характера.

12 место - Козерог

Козероги обычно не видят смысла тратить время на обсуждение чужой личной жизни. Они скорее сосредоточятся на своих делах, чем станут собирать сплетни.

11 место - Телец

Телец может выслушать интересную историю, но вряд ли станет активно распространять ее дальше. Представители этого знака больше ценят покой и не любят излишних драм.

10 место - Дева

Дева заметит детали чужой жизни, которые другие могли пропустить, но не обязательно спешить ими делиться. Если уж обсуждает кого-то, то обычно пытается добавить к разговору собственный анализ.

9 место - Скорпион

Скорпион может знать гораздо больше, чем показывает, потому что хорошо замечает скрытые мотивы людей. В то же время он не станет рассказывать все подряд - особенно если информацию считает действительно важной.

8 место - Овен

Овен может втянуться в интересный разговор, особенно если история эмоциональная или скандальная. Однако долго обсуждать чужие дела ему обычно быстро надоедает.

7 место - Рак

Рак любит знать, что происходит в жизни близких, потому может активно интересоваться чужими делами. Иногда обычный разговор с друзьями легко превращается в обсуждение последних новостей.

6 место - Лев

Львы любят яркие истории и внимание, поэтому интересная сплетня может его заинтересовать. Особенно если в ней есть драма, неожиданный поворот или известные люди.

5 место - Весы

Весы легко поддерживают разговор на любую тему, а чужие любовные истории могут вызвать у них особый интерес. Они способны часами обсуждать, кто с кем поругался, помирился или влюбился.

4 место - Рыбы

Рыбы очень чувствительны к чужим эмоциям и могут искренне интересоваться личными историями других людей. Если разговор доверительный, они легко погружаются в подробности и могут поделиться ими с ближайшими.

3 место - Стрелец

Стрелец любит интересные истории и часто не прочь поделиться свежей новостью с друзьями. Если сплетня кажется ему смешной или невероятной, удержать ее при себе будет особенно сложно.

2 место - Водолей

Водолей может знать множество чужих секретов, ведь легко находит общий язык с разными людьми. Ему интересно собирать необычные факты и истории, а затем обсуждать их в своем кругу.

1 место – Близнецы

Близнецы возглавляют этот рейтинг благодаря своей коммуникабельности и любви к новой информации. Они быстро узнают свежие подробности, легко поддерживают разговор и могут первыми принести друзьям новость, о которой никто еще не слышал.