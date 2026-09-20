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Гороскопи 20 вересня 2026 · 12:00
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Не довіряйте їм зайвого: Близнюки та Водолії найбільше люблять пліткувати

Одна випадково сказана фраза - і про вашу таємницю можуть дізнатися всі
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не довіряйте їм зайвого: Близнюки та Водолії найбільше люблять пліткувати

Знаки Зодіаку, які не вміють зберігати секрети (фото: Styler)

Плітки часто починаються з невинної розмови, але швидко можуть перетворитися на обговорення чужого життя. Астрологія пов’язує любов до таких історій із певними рисами характеру.

Styler розповідає, які знаки Зодіаку очолили цей список.

12 місце - Козоріг

Козороги зазвичай не бачать сенсу витрачати час на обговорення чужого особистого життя. Вони радше зосередяться на власних справах, ніж стануть збирати плітки.

11 місце - Телець

Телець може вислухати цікаву історію, але навряд чи стане активно поширювати її далі. Представники цього знака більше цінують спокій і не люблять зайвих драм.

10 місце - Діва

Діва помітить деталі чужого життя, які інші могли пропустити, але не обов’язково поспішатиме ними ділитися. Якщо вже й обговорює когось, то зазвичай намагається додати до розмови власний аналіз.

9 місце - Скорпіон

Скорпіон може знати значно більше, ніж показує, адже добре помічає приховані мотиви людей. Водночас він не стане розповідати все підряд - особливо якщо інформацію вважає справді важливою.

8 місце - Овен

Овен може втягнутися в цікаву розмову, особливо якщо історія емоційна або скандальна. Проте довго обговорювати чужі справи йому зазвичай швидко набридає.

7 місце - Рак

Рак любить знати, що відбувається у житті близьких, тому може активно цікавитися чужими справами. Іноді звичайна розмова з друзями легко перетворюється на обговорення останніх новин.

6 місце - Лев

Лев любить яскраві історії та увагу, тому цікава плітка може його зацікавити. Особливо якщо в ній є драма, несподіваний поворот або відомі люди.

5 місце - Терези

Терези легко підтримують розмову на будь-яку тему, а чужі любовні історії можуть викликати в них особливий інтерес. Вони здатні годинами обговорювати, хто з ким посварився, помирився чи закохався.

4 місце - Риби

Риби дуже чутливі до чужих емоцій і можуть щиро цікавитися особистими історіями інших людей. Якщо розмова довірлива, вони легко занурюються в подробиці й можуть поділитися ними з найближчими.

3 місце - Стрілець

Стрілець любить цікаві історії та часто не проти поділитися свіжою новиною з друзями. Якщо плітка здається йому кумедною або неймовірною, втримати її при собі буде особливо складно.

2 місце - Водолій

Водолій може знати безліч чужих секретів, адже легко знаходить спільну мову з різними людьми. Йому цікаво збирати незвичайні факти та історії, а потім обговорювати їх у своєму колі.

1 місце - Близнюки

Близнюки очолюють цей рейтинг завдяки своїй комунікабельності та любові до нової інформації. Вони швидко дізнаються свіжі подробиці, легко підтримують розмову і можуть першими принести друзям новину, про яку ще ніхто не чув.

Раніше Styler розповідав, які знаки Зодіаку нарешті відпустять минуле.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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