Леді Гага і Майкл Поланскі: астролог назвала сильні та небезпечні сторони їхнього союзу

Новина про появу дитини у Леді Гаги та її нареченого Майкла Поланскі привернула нову увагу до їхньої пари. Астролог Катерина Соловйова проаналізувала їхні космограми та розповіла, які сильні сторони бачить у цьому союзі, а де можуть виникати складнощі.

Що астролог говорить про Леді Гагу

За словами Соловйової, у космограмі співачки є потужний сприятливий аспект Венери та Марсу.

"Таке положення сприяє гармонії між артистизмом і діловими, комерційними якостями", - пояснила Катерина.

Астролог також описує Леді Гагу як цілеспрямовану, раціональну, працелюбну, терплячу та наполегливу людину.

Окремо вона звертає увагу на так звану "Печатку щастя", яка, за її трактуванням, пов'язана з оптимізмом, натхненням, розширенням соціальних можливостей і матеріальним добробутом.

"Така конфігурація є також показником чудових якостей господині, дружини та матері", - зазначає експерт.

Водночас у космограмі співачки Соловйова бачить кілька вказівок на відтермінованість шлюбу.

Що відомо про характер Майкла Поланскі

За астрологічною інтерпретацією Соловйової, Майкл має сильну інтуїцію, оригінальність, винахідливість, підприємливість і якості керівника.

"Це дисциплінована, відповідальна особистість, яка здатна вирішувати складні завдання, брати на себе зобов’язання та успішно поратися з ними", - каже вона.

Також, за словами астролога, у його космограмі є кілька вказівок на високі матеріально-фінансові статки та власна "Печатка щастя".

Соловйова додає, що в Поланскі є астромаркери щасливого шлюбу.

У чому сильні сторони їхнього союзу

За оцінкою астролога, у Леді Гаги низький рівень конфліктності, а у Поланскі - середній. Водночас саме в парі між ними рівень конфліктності значно вищий.

Попри це, Соловйова наголошує, що йдеться не про критичний рівень.

"А ось в парі між ними дуже високий рівень конфліктності, щоправда, некритичний, без питань, які б не можна було вирішити", - зазначила астролог.

Серед сильних сторін союзу експерт називає схоже відчуття прекрасного, здатність піклуватися одне про одного та взаємне підсилення.

Де можуть виникати проблем

За словами Соловйової, у пари можуть відрізнятися світогляд, життєві принципи, уявлення та плани на майбутнє.

Найбільше уваги астролог приділяє поєднанню так званих "Печатки щастя" та "Печатки нещастя", які, за її трактуванням, Поланскі дає Леді Газі.

"З одного боку, він виступає для неї "енергетичним донором", слугуючи джерелом піднесення та наснаги", - вважає Соловйова.

Водночас друга конфігурація, за словами астролога, може давати співачці відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень або дистанції з боку партнера.

"У неї може з'являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища", - вважає Соловйова.

Саме цю конфігурацію астролог називає однією з можливих вказівок на припинення близького спілкування або розрив стосунків.

"Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У даному випадку - це Майкл", - каже Катерина.

Водночас Соловйова наголошує, що високий рівень конфліктності в цій парі не є критичним, а суперечності між партнерами, за її трактуванням, можуть бути вирішені.