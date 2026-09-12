Леді Гага вийшла на прогулянку з новонародженою дитиною: з'явилися перші фото

Леді Гага та її наречений Майкл Поланскі вперше були помічені разом із новонародженою дитиною після того, як стало відомо про поповнення в їхній родині . Пара прогулювалася Північною Каліфорнією, а співачка несла немовля в переносці.

Styler з посиланням на Page Six розповідає, як виглядала перша публічна прогулянка Леді Гаги з дитиною та що співачка раніше говорила про материнство.

Як Гага виглядала на прогулянці

Володарка 13 премій "Греммі" тримає дитину близько до себе в переносці, а поруч іде її наречений - Майкл Поланскі.

Для сімейної прогулянки співачка обрала максимально невимушений образ - вільні білі штани, об'ємне пальто та темні сонцезахисні окуляри. Її біляве волосся було зібране в низький тугий пучок.

42-річний Поланскі був одягнений у шорти, худі, бейсболку та шльопанці. Разом із парою також була агентка Гаги Александра Трастман.

Поява сім'ї на вулиці стала одним із перших публічних підтверджень нового етапу в житті співачки. Раніше Гага та Поланскі практично не розкривали подробиць свого шляху до батьківства.

Гага давно говорила про материнство

Попри закритість щодо особистого життя, Леді Гага неодноразово розповідала про бажання стати мамою. Зокрема, в одному зі своїх інтерв'ю, датованих 2025 роком, співачка зізналася, що рада майбутньому материнству, хоча раніше воно викликало в неї чимало хвилювань.

Гага також говорила, що хоче дати своїм майбутнім дітям можливість самостійно визначати, ким вони хочуть бути, а не змушувати їх повторювати її власний життєвий шлях.

Для артистки питання материнства було пов'язане і з її кар'єрою. Вона визнавала, що їй доводилося замислюватися над тим, як поєднати сімейне життя з професією, яка протягом десятиліть була центром її уваги.

Останні місяці Гага та Поланскі проводили переважно далеко від уваги публіки. За словами близьких до пари джерел, після завершення туру співачка стала значно менше з'являтися на публіці, а її стосунки з Поланскі стали для неї своєрідним "безпечним простором".

Що відомо про розвиток стосунків цієї пари

Гага та Поланскі почали зустрічатися наприкінці 2019-го або на початку 2020 року. Вперше їх помітили разом на новорічній вечірці в Лас-Вегасі, а невдовзі пара перестала приховувати свої стосунки від публіки.

Особливо зблизилися вони під час пандемії COVID-19, коли разом перебували на карантині в будинку Гаги в Малібу. Сам Поланскі пізніше розповідав, що цей період дав їм можливість пережити звичайні побутові моменти - гуляти, готувати каву, проводити час із собаками та просто бути разом.

Вже пізніше, 2024 року, їхні стосунки перейшли на новий етап. Пара заручилася, а Гага публічно підтвердила це влітку того ж року під час Олімпіади в Парижі, представивши Поланскі французькому прем'єр-міністру Габріелю Атталю як свого нареченого.