Осінній салат із буряка: простий рецепт із плавленим сиром

Осінь - чудовий час для простих салатів із сезонних овочів. Один із таких варіантів готується буквально з кількох доступних інгредієнтів, а часник додає йому приємної пікантності.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Рецепти від Діалі" у Facebook ділиться простим рецептом салату з буряка, який легко приготувати для сімейного обіду чи вечері.

Що потрібно для приготування

Для салату знадобиться всього кілька продуктів. Головне - заздалегідь відварити буряк та яйця, щоб на приготування залишилося буквально кілька хвилин

Для салату знадобляться:

відварений буряк;

плавлений сир;

відварені яйця;

майонез;

часник;

сіль та інші спеції - за смаком.

Зверніть увагу, що перед приготуванням буряк та яйця потрібно повністю охолодити - тоді салат матиме приємнішу консистенцію.

Приготування страви - простий алгоритм

Буряк натріть на крупній тертці. Відварені яйця та плавлений сир також натріть, після чого перекладіть усе в одну миску.

Додайте пропущений через прес або дрібно натертий часник. Кількість часнику регулюйте за смаком.

Заправте салат майонезом, додайте сіль та улюблені спеції. Перемішайте всі інгредієнти й поставте салат у холодильник хоча б на годинку щоб смаки встигли поєднатися.

Таку страву можна подавати й одразу, але, якщо дати їй трохи настоятися в холодильнику, то смак буде більш виразним і насиченим.

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