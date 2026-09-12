Таро-гороскоп на 12 вересня: кому карти радять діяти, а кому зачекати

Астрологи склали прогноз на 12 вересня за картами Таро для кожного знаку Зодіаку . Вони радять, де варто ризикнути, а де краще не поспішати з рішеннями.

Овен

Карта Таро: Повішений

12 вересня Овнам варто пригальмувати й подивитися на ситуацію під іншим кутом. Карта Повішений радить не форсувати події: іноді пауза допомагає побачити рішення, яке раніше залишалося непомітним.

Телець

Карта Таро: Сонце

На Тельців чекає день ясності, гарного настрою та приємних новин. Сонце радить не ховатися в тіні й сміливіше проявляти себе - ваші зусилля можуть нарешті отримати заслужене визнання.

Близнюки

Карта Таро: Імператриця

Близнюкам карта Імператриця радить звернути увагу на комфорт, творчість і стосунки з близькими. Це хороший день, щоб дозволити собі більше турботи про себе та зайнятися справою, яка приносить задоволення.

Рак

Карта Таро: Маг

Ракам варто покладатися на власні здібності та не чекати, поки хтось інший зробить перший крок. Маг нагадує: у вас уже є необхідні ресурси, тому 12 вересня можна сміливо брати ініціативу у свої руки.

Лев

Карта Таро: Диявол

Левам карта Диявол радить уважніше придивитися до того, що забирає їхню енергію або змушує діяти всупереч власним інтересам. Не варто дозволяти залежностям, ревнощам чи спокусам керувати вашими рішеннями.

Діва

Карта Таро: Вежа

Для Дів цей день може принести несподіваний поворот або руйнування планів, які здавалися непохитними. Вежа радить не чіплятися за старе: навіть різкі зміни іноді звільняють місце для чогось значно кращого.

Терези

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть для Терезів не означає буквальних втрат - вона символізує завершення одного етапу та початок іншого. 12 вересня варто відпустити те, що вже вичерпало себе, і не боятися рухатися далі.

Скорпіон

Карта Таро: Закохані

Скорпіонам цього дня доведеться прислухатися не лише до емоцій, а й до власних цінностей. Закохані можуть вказувати на важливий вибір у стосунках або іншій сфері життя, де потрібно чесно відповісти собі, чого ви насправді хочете.

Стрілець

Карта Таро: Світ

Стрільцям карта Світ обіцяє завершення важливого процесу та відчуття, що пазл нарешті склався. Це вдалий момент, щоб оцінити пройдений шлях, закрити старі справи та сміливо планувати наступний етап.

Козоріг

Карта Таро: Дурень

Козорогам варто дозволити собі трохи спонтанності та не намагатися прорахувати кожен наступний крок. Дурень радить бути відкритими до нового досвіду, навіть якщо він поки здається непередбачуваним.

Водолій

Карта Таро: Місяць

Водоліям 12 вересня може бути складніше відрізнити інтуїцію від тривог і власних припущень. Карта Місяць радить не робити поспішних висновків і перевіряти інформацію, перш ніж ухвалювати важливі рішення.

Риби

Карта Таро: Двійка Кубків

Для Риб це день близькості, взаєморозуміння та щирого спілкування. Двійка Кубків сприятлива для кохання і партнерства, тому не бійтеся говорити про свої почуття та робити крок назустріч важливій людині.