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Гороскопи 11 вересня 2026 · 14:07
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Ніжне звучання та цікава історія: що означає ім'я Поліна і коли святкують її іменини

Це ім'я має кілька версій походження, а його сучасне звучання приховує давню історію
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Ніжне звучання та цікава історія: що означає ім'я Поліна і коли святкують її іменини

Значення, походження, характер та іменини Полін (фото: Styler)

Поліна - одне з імен, які давно стали звичними для українців, але його походження не таке однозначне, як може здатися. Дослідники пов'язують його одразу з кількома традиціями, а в характері носійки цього імені традиційно бачать поєднання м'якості, товариськості та внутрішньої самостійності.

Styler розповідає, що означає ім'я Поліна, звідки воно походить, який характер традиційно приписують його носійкам та коли вони святкують іменини.

Що означає ім'я Поліна

У Поліни є дві основні версії походження. За даними ресурсу "Горох", який посилається на Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, ім'я може походити від французького Pauline, пов'язаного з чоловічим ім'ям Павло, або бути скороченим варіантом імені Аполлінарія, пов'язаного з іменем Аполлона.

Тому значення імені трактують по-різному. У першій версії воно пов’язане з латинським Paulus - "малий", "невеликий". Якщо ж розглядати Поліну як форму від Аполлінарії, її пов'язують з Аполлоном.

Саме тому в різних джерелах можна зустріти різні тлумачення імені. Одне з них - "маленька" або "скромна", інше пов'язує його з Аполлоном.

Який характер приписують Поліні

За традиційними уявленнями, Поліна - емоційна, товариська та відкрита людина. Вона легко знаходить спільну мову з іншими й зазвичай не боїться проявляти свої почуття.

У дитинстві Поліну часто описують як допитливу дівчинку, якій цікаво пізнавати нове. Вона може бути активною та комунікабельною, але водночас потребує уваги й підтримки близьких.

Ще одна риса, яку традиційно пов'язують із цим ім'ям - чутливість. Поліна може близько до серця сприймати критику, зате сама здатна щиро співпереживати іншим. Їй також приписують наполегливість: якщо вона справді чогось хоче, то готова докласти зусиль, щоб цього досягти.

У стосунках Поліна цінує довіру та щирість. Водночас вона не любить надмірного контролю й прагне зберігати власний простір.

Звичайно, подібні характеристики є лише традиційними уявленнями про ім’я і не визначають характер конкретної людини.

Як можна називати Поліну

У цього імені багато лагідних форм. Найпоширеніші - Поля, Полінка, Полюся, Полінонька, Полечка, Поленька, Полічка.

У родині також можуть використовувати форми Ліна, Полюня, Полюша та інші варіанти, які виникають у побутовому спілкуванні.

Коли іменини у Поліни

Із днем ангела Поліни є певний нюанс: у церковній традиції це ім'я пов'язують передусім з Аполлінарією. У православному іменослові Поліна та Полінарія також подаються як форми імені Аполлінарія.

В офіційному календарі Православної церкви України дні пам'яті святих потрібно звіряти за конкретним церковним календарем. Тому дату іменин краще визначати за днем пам'яті святої, чиє ім'я було дане дівчинці під час хрещення.

Однією з головних дат, яку пов'язують з Аполлінарією, є 5 січня за новим календарем. Водночас конкретну дату для кожної Поліни варто уточнювати відповідно до церковної традиції та імені, під яким її хрестили.

Раніше ми длилися цікавими фактами про ім'я Василь - який характер має його носій та коли іменини у Василів.

Теги: Цікаві факти Люди Імена
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