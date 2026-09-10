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Головна Гороскопи Чхнули двічі чи тричі поспіль: що це означає за народними прикметами
Гороскопи 10 вересня 2026 · 17:43
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Чхнули двічі чи тричі поспіль: що це означає за народними прикметами

В народних віруваннях цю звичайну реакцію організму могли сприймати, як своєрідний знак
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Чхнули двічі чи тричі поспіль: що це означає за народними прикметами

Чхання як народна прикмета (фото: Styler)

Одне чхання ми зазвичай сприймаємо як звичайну реакцію організму. Але в народній культурі навіть такій буденній речі могли надавати особливого значення та пов'язувати її з різними прикметами.

Styler розповідає, що означають два і три чхання поспіль та чому самому чханню здавна приписували символічний зміст.

Якщо чхнули двічі

Сьогодні можна зустріти популярне тлумачення, за яким два чхання поспіль означають, що людину хтось згадує або говорить про неї.

Водночас вважати це універсальною давньою українською прикметою не варто. Старі джерела підтверджують, що самому чханню справді надавали особливого значення, однак чіткої системи, де кожна кількість чхань мала однакове значення для всіх українців, вони не дають.

Тому трактування "чхнули двічі - вас згадують" правильніше сприймати як одну із сучасних версій народної прикмети.

А що означає три чхання

Із потрійним чханням ситуація схожа.
У сучасних тлумаченнях можна зустріти версію, за якою три чхання поспіль пов'язують із щастям, удачею або приємною звісткою. Але єдиного значення для цієї прикмети немає.

Тож говорити, що наші предки нібито точно вірили у формулу "тричі чхнув - буде щастя", було б перебільшенням.

Яке значення чхання мало насправді

А от саме чхання справді було частиною давніх народних вірувань.
Іван Франко у "Галицько-руських народних приповідках" наводив вислів "На що погадав, на то пчихнув" і пояснював його народним віруванням: якщо людина чхнула під час певного висловлювання, це сприймали як підтвердження його правдивості.

Про віру в особливе значення чхання писав і історик Іван Крип'якевич у праці "Історія української культури". Він згадував, що серед повсякденних вірувань українців були прикмети, пов'язані із зустрічами, голосами птахів, ворожінням і саме чханням.

Тобто чхання дійсно могло сприйматися як певний знак, однак його значення залежало від ситуації та конкретної традиції, а не лише від того, скільки разів людина чхнула.

Сьогодні ж прикмети про два чи три чхання поспіль варто сприймати радше як частину сучасного фольклору, а не як точне передбачення майбутнього.

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Теги: Прикмети Вірування
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