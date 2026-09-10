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Люди 10 вересня 2026 · 10:37
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Каменських після одкровень про українську мову внесли до бази "Миротворець"

Співачка опинилася у списках після низки резонансних заяв в одному з останніх інтерв'ю
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Каменських після одкровень про українську мову внесли до бази "Миротворець"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Українська співачка Настя Каменських потрапила до бази центру "Миротворець". Інформація про це з'явилася 9 вересня 2026 року після резонансного інтерв'ю артистки російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Styler з посиланням на "Миротворець" розповідає, що відомо про внесення артистки до бази та які заяви співачки передували цьому.

Співачку внесли до бази "Миротворця"

Ім'я Насті Каменських з'явилося в базі незалежної організації ввечері 9 вересня. У досьє співачку звинувачують, зокрема, у провокаціях, участі в актах так званої "гуманітарної агресії" проти України та інформаційно-пропагандистських заходах, які, за твердженням укладачів бази, спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні.

Це сталося на тлі нового мовного скандалу навколо співачки, який розгорівся після її інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Каменських після одкровень про українську мову внесли до бази &quot;Миротворець&quot;Настю Каменських занесли до списків "Миротворця"

Що Каменських говорила про українську мову

В розмові з інтерв'юеркою артистка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення близько пів року спілкувалася виключно українською. За її словами, саме в цей період у неї виникли проблеми з голосом, а лікарі виявили кісту.

Співачка заявила, що через це їй довелося переносити концерти. Вона також розповіла, що звернулася до психолога, який, за її словами, порадив їй повернутися до російської, оскільки її тіло нібито "не сприймає" українську мову.

"Я перейшла на українську мову і говорила виключно українською мовою півроку. І, уявляєш, у мене вилізла кіста і я втратила голос. Чесно кажучи, я навіть не знала, що робити, і скасувала концерти. І мені мій психолог сказала "Повертайся на російську, твоє тіло не сприймає це", - розповіла Настя.

Каменських пояснила свої слова через психосоматику та заявила, що, на її думку, мовне питання в Україні стало надмірно політизованим.

"Звичайно, Україна на 100% має розмовляти українською мовою, але я сама хочу вирішувати, якою мовою розмовляти й співати", - додала вона.

Також артистка заявила, що не вважає себе патріоткою України, оскільки для неї особисте важливіше за суспільне. Ці слова разом із висловлюваннями про мову стали приводом для нової хвилі критики на адресу співачки.

При цьому твердження Каменських про зв'язок між українською мовою та появою кісти є її особистим поясненням, а не встановленим медичним фактом.

Важливо підкреслити, що центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, життя та здоров'я людини , миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець" є приватним ресурсом зі власною системою оцінки публічних дій та заяв. Сам факт появи людини в його базі не є судовим рішенням чи офіційним встановленням вини.

Раніше ми розповідали про те, як Олексій Потапенко (Потап) зробив заяву щодо мобілізаційного призову в України та відповів, чи готовий йти на фронт.

Теги: Миротворець Каменских
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