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Гороскопи 10 вересня 2026 · 06:08
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Таро-гороскоп на 10 вересня: поради для всіх знаків Зодіаку про надію та прощання з минулим

День може принести несподіваний поворот у коханні, роботі або важливих рішеннях
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 10 вересня: поради для всіх знаків Зодіаку про надію та прощання з минулим

Прогноз за картами Таро на 10 вересня (фото: Styler)

Карти Таро підказують, на що варто звернути увагу знакам Зодіаку 10 вересня. Комусь день допоможе зробити крок уперед, а комусь - переглянути ситуацію, яка давно не дає спокою.

Styler розповідає, чого очікувати у четвер.

Овен

Карта Таро: Трійка Жезлів, перевернута

День може принести затримки у справах або змусити вас переглянути плани, які здавалися перспективними. Не поспішайте засмучуватися: іноді пауза допомагає побачити помилку й обрати кращий напрямок.

Телець

Карта Таро: Двійка Кубків

10 вересня може подарувати Тельцям приємну зустріч, щиру розмову або важливе зближення з людиною. День сприятливий для кохання, партнерства та примирення, якщо ви давно чекали на перший крок.

Близнюки

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

Ви можете стати надто чутливими до слів і вчинків інших людей, через що ризикуєте сприйняти ситуацію занадто особисто. Намагайтеся не ухвалювати важливих рішень на емоціях і дайте собі час заспокоїтися.

Рак

Карта Таро: Король Пентаклів

Цього дня Ракам варто зосередитися на практичних справах, фінансах і стабільності. Карта обіцяє впевненість у власних силах та можливість отримати підтримку від надійної людини.

Лев

Карта Таро: Зірка

На Левів чекає день надії, натхнення та приємних перспектив. Не відмовляйтеся від мрії, яку давно відкладали: зараз може з'явитися знак, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.

Діва

Карта Таро: Повішений

10 вересня може змусити Дів пригальмувати й подивитися на звичну ситуацію під іншим кутом. Не намагайтеся будь-якою ціною прискорити події - іноді саме пауза допомагає знайти правильне рішення.

Терези

Карта Таро: Трійка Мечів

День може бути емоційно непростим і принести розмову, яка зачепить болючу тему. Водночас чесність допоможе нарешті побачити ситуацію такою, якою вона є, і почати рухатися далі.

Скорпіон

Карта Таро: Вісімка Кубків

Скорпіонам варто подумати про те, від чого вони давно втомилися, але все ще не наважуються відмовитися. Карта радить залишити позаду те, що більше не приносить радості, навіть якщо цей крок спочатку здаватиметься складним.

Стрілець

Карта Таро: Двійка Жезлів

Перед вами може відкритися кілька можливих шляхів, і 10 вересня доведеться визначитися з подальшими планами. Не бійтеся мислити масштабно - зараз важливо не лише мріяти, а й зробити перший конкретний крок.

Козоріг

Карта Таро: Четвірка Жезлів

На Козорогів чекає теплий і стабільний день, пов'язаний із домом, близькими людьми або приємною подією. Хороший момент, щоб відпочити, відсвяткувати маленьку перемогу й насолодитися результатами своєї роботи.

Водолій

Карта Таро: Паж Пентаклів

10 вересня може принести Водоліям цікаву можливість у роботі, навчанні або фінансовій сфері. Не варто недооцінювати маленький шанс - саме з нього згодом може вирости щось значно більше.

Риби

Карта Таро: Смерть, перевернута

Рибам буде складно остаточно відпустити ситуацію або людину, яка вже залишилася в минулому. Карта радить не триматися за звичне лише через страх змін - новий етап не розпочнеться, поки ви не звільните для нього місце.

Раніше ми розповідали таро-гороскоп на тиждень з 7 до 13 вересня.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
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