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Головна Люди Денисенко висловилася про сварку зі Світлицькою і згадала Цимбалюка: "Навіть не вітаюся"
Люди 09 вересня 2026 · 19:20
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Денисенко висловилася про сварку зі Світлицькою і згадала Цимбалюка: "Навіть не вітаюся"

Зірка також згадала колишню найкращу подругу, яка зізнавалася їй у заздрості
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Денисенко висловилася про сварку зі Світлицькою і згадала Цимбалюка: "Навіть не вітаюся"

Наталка Денисенко розповіла про дружбу з Світлицькою та Цимбалюком

Наталка Денисенко зізналася, що більше не спілкується з Оленою Світлицькою та навіть не вітається з нею. Акторка натякнула на певні таємниці, які не може розкривати, і пояснила, як її близька дружба з Тарасом Цимбалюком могла вплинути на стосунки між ними.

Як розповідає Styler, про це Наталка висловилася в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Чому посварилися Денисенко і Світлицька

Спочатку Наталка висловилася про дружбу та те, як вона віддається таким стосункам. Зірка не стала називати імен, але згадала, що колись вважала одну подружку найкращою, але потім про це пошкодувала.

"Дуже багато віддавала. Навіть одна моя колишня найкраща подружка зізнавалась мені, що вона мене заздрить... Прямо казала: "Так, Наталка, так, я тобі заздрю, ти мене закриваєш всюди затьмарюєш", - згадала вона.

В той момент акторка вирішила "рятувати" цю подругу. Вона почала розповідати їй про фінансову грамотність, залучала її до своїх реклам в соцмережах.

"Але все одно, як бачиш, заздрість - вона така. Знаєш, мені подобається відчуття заздрощі, коли ти дивишся: "Вау, клас, я так хочу". Оце мотивація”, - пояснила Наталка.

Одразу після цього Дьомін зауважив, що має відчуття, ніби Денисенко має конфлікт зі Світлицькою. Раніше вони дружили, але згодом між акторками щось сталось.

"Я не спілкуюся з Оленою і навіть не вітаюся з нею... Тому що виник ряд подій. І я, наприклад, не хочу більше мати в своєму оточенні таку людину", - сказала артистка.

Втім вона зауважила, що тут йдеться не про заздрість. Сталось щось інше.

"Просто є певні такі секрети, які я не можу розкривати", - пояснила Наталка.

Після цього Дьомін нагадав, що раніше Денисенко дружила не лише зі Світлицькою, а й з її обранцем Тарасом Цимбалюком. Але навесні почали з’являтися чутки про роман Олени з "Холостяком", тоді ж заговорили про сварку між подружками.

"Ми з Тарасом були дуже близькі, знаєш. Я багато віддавала уваги йому. А коли з'являється чоловік, якому ти більше приділяєш уваги, то це вже ти наступаєш на его іншої людини", - сказала акторка.

Раніше ми розповідали про те, як Світлицька і Цимбалюк розсекретили свої стосунки.

Теги: Наталка Денисенко Тарас Цимбалюк
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