"Люблю": Цимбалюк нарешті підтвердив роман зі Світлицькою, але є нюанс

Український актор Тарас Цимбалюк опублікував романтичне відео з Оленою Світлицькою та публічно зізнався їй у коханні. Та деякі деталі в соцмережах акторів свідчать, що в цій історії не все так просто.

Styler розбирався, що відомо про стосунки Цимбалюка та Світлицької і чому їхня історія знову привернула увагу.

Цимбалюк зізнався Світлицькій у коханні

Актор опублікував нарізку спільних моментів із Оленою. У відео - не постановочні кадри для червоної доріжки, а дуже особисті моменти, які створюють враження справжньої пари.

На кадрах закохані відпочивають разом біля басейну на тлі засніжених гір, цілуються в автомобілі, обіймаються біля замерзлого озера, проводять час у літаку, жартують і дуріють перед дзеркалом у гримерці, стрибають на ліжку та просто насолоджуються товариством одне одного.

А в одному з найромантичніших епізодів Цимбалюк дарує Світлицькій червону троянду, після чого вони обіймаються.

"Люблю тебе", - лаконічно підписав він публікацію.

Але в цій історії є нюанс

Цікаво, що ще зовсім недавно ситуація виглядала зовсім не так однозначно.

Наприкінці червня стало відомо, що Цимбалюк і Світлицька перестали бути підписані одне на одного в Instagram. Це одразу породило нову хвилю припущень про те, що між акторами могло щось статися.

Тоді ж Світлицька змінила місце проживання та почала говорити про новий етап у житті. Водночас актори продовжували разом працювати й з'являтися в спільному контенті.

Тож нинішнє зізнання Цимбалюка стало особливо несподіваним: після всіх цих суперечливих сигналів актор фактично виніс тему їхніх стосунків у публічну площину.

Загадкові сигнали від Світлицької

Акторка, зокрема, нещодавно змінила звичний образ і підстриглася під каре, хоча тривалий час носила довге волосся. Різка зміна зачіски нерідко сприймається як символ нового етапу в житті, зокрема й після змін в особистих стосунках.

Олена Світлицька з новою зачіскою (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Втім, у цій історії є ще одна деталь, яка залишає простір для запитань. Нещодавно Світлицька опублікувала у Threads пост із запитанням до підписниць: "Дівчата, чому б ви могли пробачити зраду?".

Сам по собі такий допис ще нічого не доводить, однак на тлі історії з Цимбалюком він привернув додаткову увагу. Тим більше, що Тарас наразі не підписаний на Олену в Instagram і не взаємодіє з її публікаціями.

Чи означає це, що між акторами справді була сварка, невідомо. Не виключено і те, що Світлицька могла сама видалити або заблокувати Цимбалюка у соцмережі.

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Що відомо про стосунки Світлицької та Цимбалюка

На початку 2025 року Олена Світлицька розлучилася з чоловіком Миколою Світлицьким після 10 років шлюбу.

Чутки про її роман із Тарасом Цимбалюком з’явилися навесні 2025 року. Тоді акторка називала їхні стосунки дружніми, хоча вони часто проводили час разом і публікували спільний контент.

На початку 2026 року після фіналу "Холостяка-14" увага до пари посилилася. Шанувальники помічали зміни в особистому житті Світлицької, а спільні появи акторів та їхні відео в соцмережах лише підігрівали чутки про роман.

В травні 2026-го в інтерв’ю РБК-Україна акторка сказала, що знає багато таємниць Тараса Цимбалюка і що "вони близькі друзі".