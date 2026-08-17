"Люблю": Цымбалюк наконец-то подтвердил роман со Светлицкой, но есть нюанс

Украинский актер Тарас Цымбалюк опубликовал романтическое видео с Еленой Светлицкой и публично признался ей в любви. Однако некоторые детали в соцсетях актеров свидетельствуют, что в этой истории не все так просто.

Styler разбирался, что известно об отношениях Цымбалюка и Светлицкой и почему их история снова привлекла внимание.

Цымбалюк признался Светлицкой в любви

Актер опубликовал нарезку общих моментов с Еленой. В видео - не постановочные кадры для красной дорожки, а очень личные моменты, создающие впечатление настоящей пары.

На кадрах влюбленные отдыхают вместе у бассейна на фоне заснеженных гор, целуются в автомобиле, обнимаются у замерзшего озера, проводят время в самолете, шутят и дурачатся перед зеркалом в гримерке, прыгают на кровати и просто наслаждаются обществом друг друга.

А в одном из самых романтичных эпизодов Цымбалюк дарит Светлицкой красную розу, после чего они обнимаются.

"Люблю тебя", - лаконично подписал он публикацию.

Но в этой истории есть нюанс

Интересно, что еще совсем недавно ситуация выглядела совсем не столь однозначно.

В конце июня стало известно, что Цымбалюк и Светлицкая перестали быть подписаны друг на друга в Instagram. Это сразу породило новую волну предположений о том, что между актерами могло что-то произойти.

Тогда же Светлицкая сменила место жительства и начала говорить о новом этапе в жизни. В то же время актеры продолжали вместе работать и появляться в общем контенте.

Так что нынешнее признание Цимбалюка стало особенно неожиданным: после всех этих противоречивых сигналов актер фактически вынес тему их отношений в публичную плоскость.

Загадочные сигналы от Светлицкого

Актриса, в частности, недавно изменила привычный образ и подстриглась под каре, хотя долго носила длинные волосы. Резкая смена прически нередко воспринимается как символ нового этапа в жизни, в том числе после изменений в личных отношениях.

Елена Светлицкая с новой прической (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Впрочем, в этой истории есть еще одна деталь, которая оставляет пространство для вопросов. Недавно Светлицкая опубликовала в Threads пост с вопросом к подписчицам: "Девушки, почему бы вы могли простить измену?"

Само по себе такое сообщение еще ничего не доказывает, однако на фоне истории с Цымбалюком он привлек дополнительное внимание. Тем более что Тарас сейчас не подписан на Елену в Instagram и не взаимодействует с ее публикациями.

Значит ли это, что между актерами действительно была ссора, неизвестно. Не исключено и то, что Светлицкая могла сама удалить или заблокировать Цимбалюка в соцсети.

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Что известно про отношения Светлицкой и Цымбалюка

В начале 2025 года Елена Светлицкая развелась с мужем Николаем Светлицким после 10 лет брака.

Слухи о ее романе с Тарасом Цымбалюком появились весной 2025 года. Тогда актриса называла их отношения дружескими, хотя они часто проводили время вместе и публиковали общий контент.

В начале 2026 года после финала "Холостяка-14" внимание к паре усилилось. Поклонники замечали изменения в личной жизни Светлицкой, а совместные появления актеров и их видео в соцсетях только подогревали слухи о романе.

В мае 2026-го в интервью РБК-Украина актриса сказала, что знает многие тайны Тараса Цымбалюка и что "они близкие друзья".