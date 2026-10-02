Завтрак, который напомнит о вкусе детства: простой рецепт яичницы в батоне от Миши Кацурина

Михаил Кацурин поделился рецептом завтрака, который готовила ему в детстве мама. Для приготовления блюда пригодятся простые и доступные продукты.
Как приготовить этот завтрак, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт в Instagram ресторатора Михаила Кацурина.
Ингредиенты
- батон - 1 шт.
- яйца - 3 шт.
- вареная колбаса - 300 г
- твердая моцарелла - 300 г
- томаты - 200 г
- оливковое масло - 20 г
- сливочное масло - 20 г
- соль и перец - по вкусу.
Как приготовить
"Этот завтрак мне готовила мама, а все, что готовит мама - идеальное", - отметил Кацурин.
Колбасу и помидоры нарежьте крупными кубиками, творог натрите. Батон нарежьте толстыми ломтиками и извлеките мягкую часть, оставив хлеб по краям.
Яйца посолите, поперчите и взбейте до однородности. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое и сливочное масло. Когда масло растопится, выложите ломтики батона.
В каждый ломтик налейте яичную смесь. Сверху выложите помидоры и колбасу, затем щедро посыпьте сыром.
Жарьте на среднем огне, пока яйцо не схватится. Затем осторожно переверните ломтики и доведите до золотистой корочки с другой стороны. Подавайте яичницу горячей.
Как сделать блюдо вкуснее
- Добавляйте начинку равномерно. Не кладите много колбасы или томатов в один ломтик, чтобы яйцо хорошо прожарилось, а батон не потерял форму.
- Хорошо разогрейте сковороду. Это поможет батону быстрее подрумяниться и образовать хрустящую корочку.
- Жарьте на среднем огне. На сильном огне батон может подгореть раньше, чем приготовится яичная начинка.
- Переворачивайте ломтики только после того, как яйцо схватится. Так начинка не выпадает во время переворачивания.
- Подавайте блюдо сразу после приготовления. Горячий батон останется хрустящим, а сыр - расплавленным.
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