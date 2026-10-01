Как беременные украинки в древности узнавали пол ребенка: этнографические приметы и верования

Еще до появления УЗИ будущие родители пытались угадать, кто родится . Для этого присматривались к животу беременной, ее аппетиту, самочувствию и даже проводили простые домашние гадания.

Живот и внешность мамы

Одно из самых распространенных поверий касалось формы живота. Об этом говорится в журнале "Народна творчість та етнологія", где опубликованы материалы экспедиционного исследования современного украинского села. Там прямо описаны народные верования, связанные с беременностью, в частности определение пола ребенка по внешности беременной.

Не менее интересна была примета о внешности. Говорили, что девочка "уносит мамину красоту": у беременной могли появиться прыщики, пигментация или тускнеть волосы. Если же женщина сохраняла свежий вид, ждали мальчика.

Сладкое или соленое?

Вкусы беременной тоже пытались трактовать как своеобразный прогноз. Тащит на сладкое - будет девочка , а если хочется мяса, соленого или острого - мальчик. Любовь к простокваше также часто связывали с будущим сыном.

Сильный токсикоз при этом считали признаком девочки, а легкую беременность - мальчика.

Обручальное кольцо должно было "показать" пол

Одно из самых интересных гаданий проводили с помощью кольца. Ее подвешивали на нити над животом беременной и следили за движением.

Если обручальное кольцо крутилось по кругу, это якобы означало девочку, а если качалась вперед-назад - мальчика. Правда, в разных местностях трактовка могла быть противоположной.

Еще одним "подсказчиком" считали сердцебиение: более 140 ударов в минуту приписывали девочкам, более низкий показатель - мальчикам.

Действительно ли эти приметы работают?

Все эти способы - народные верования и гадания, а не достоверные методы определения пола ребенка.

Например, врач-акушер Джастин Лаппен, MD, Cleveland Clinic, прямо разобравший вышеперечисленные приметы, в частности форму живота, токсикоз и сердцебиение, отметил, что научных доказательств для таких прогнозов нет, а частота сердцебиения плода не определяет пол.

Сегодня для этого существуют медицинские методы, а старинные верования остались скорее частью народной культуры и семейных традиций.