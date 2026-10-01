Как беременные украинки в древности узнавали пол ребенка: этнографические приметы и верования

Еще до появления УЗИ будущие родители пытались угадать, кто родится. Для этого присматривались к животу беременной, ее аппетиту, самочувствию и даже проводили простые домашние гадания.
Styler рассказывает, по каким приметам наши предки пытались определить пол будущего ребенка.
Живот и внешность мамы
Одно из самых распространенных поверий касалось формы живота. Об этом говорится в журнале "Народна творчість та етнологія", где опубликованы материалы экспедиционного исследования современного украинского села. Там прямо описаны народные верования, связанные с беременностью, в частности определение пола ребенка по внешности беременной.
Не менее интересна была примета о внешности. Говорили, что девочка "уносит мамину красоту": у беременной могли появиться прыщики, пигментация или тускнеть волосы. Если же женщина сохраняла свежий вид, ждали мальчика.
Сладкое или соленое?
Вкусы беременной тоже пытались трактовать как своеобразный прогноз. Тащит на сладкое - будет девочка , а если хочется мяса, соленого или острого - мальчик. Любовь к простокваше также часто связывали с будущим сыном.
Сильный токсикоз при этом считали признаком девочки, а легкую беременность - мальчика.
Обручальное кольцо должно было "показать" пол
Одно из самых интересных гаданий проводили с помощью кольца. Ее подвешивали на нити над животом беременной и следили за движением.
Если обручальное кольцо крутилось по кругу, это якобы означало девочку, а если качалась вперед-назад - мальчика. Правда, в разных местностях трактовка могла быть противоположной.
Еще одним "подсказчиком" считали сердцебиение: более 140 ударов в минуту приписывали девочкам, более низкий показатель - мальчикам.
Действительно ли эти приметы работают?
Все эти способы - народные верования и гадания, а не достоверные методы определения пола ребенка.
Например, врач-акушер Джастин Лаппен, MD, Cleveland Clinic, прямо разобравший вышеперечисленные приметы, в частности форму живота, токсикоз и сердцебиение, отметил, что научных доказательств для таких прогнозов нет, а частота сердцебиения плода не определяет пол.
Сегодня для этого существуют медицинские методы, а старинные верования остались скорее частью народной культуры и семейных традиций.
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