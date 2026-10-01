Покрова 2026: почему праздник связывали с замужеством и как украинцы искали пару

На Покрову девушки просили "покрыть голову", а с праздника начинался сезон свадеб и вечерниц. Такие обычаи имели особое значение.

Об этом эксклюзивно для Styler рассказала фольклорист и научный редактор проекта об осмыслении и сохранении традиций "Витоки" Дарья Анцибор.

Почему Покрову связывали с замужеством

В народной культуре главным значением Покровы были защита и покровительство. Название праздника происходит от церковного предания о покрове, которым Богородица покрыла людей во время молитвы.

Этот образ переносили и на повседневную жизнь: Покрова "покрывает" жилище крышей, землю первым снегом, а девичью голову - платком.

Именно последний образ имел свадебное значение. Замужняя женщина покрывала волосы, поэтому просьба "покрыть голову" означала надежду на брак.

Покров считали покровительницей девушек. На Приднепровье была поговорка, что Покрова в церкви стояла и добрых людей дымилась.

О чем девушки просили на Покрову

В народной традиции сохранилось одно из обращений.

"Пресвятая Покровонька! Покрой мне головушку, хоть и тряпкой, чтобы не быть девкой", - говорили раньше девушки.

Речь шла о желании выйти замуж. Покрытие головы обозначало изменение семейного статуса, поэтому в этой просьбе обычная деталь одежды приобретала особое значение.

Когда начинался сезон свадеб

От Покровы начинался сезон сватовства и свадеб. Свадьбу справляли до запустения - последних дней перед Филипповским постом.

Такой календарь был связан с хозяйственной жизнью. На Покрову пытались завершить основные полевые работы и собрать урожай. После напряженного труда в поле менялся повседневный распорядок, начиналось время осенних собраний и семейных праздников.

Как знакомились на вечерницах

От Покровы до Пасхи длились вечерницы. В разных регионах их называли рассветами, вечеринками, посиделками, супрядками, забавами или музыкантами.

Такие встречи объединяли общение с общим трудом. В будни и во время постов девушки занимались рукоделием и хозяйственными делами:

пряли и вышивали;

мяли коноплю;

драли перья;

шелушили фасоль.

Во время работы пели и рассказывали быль. Ребята чинили и мастерили, играли в карты и ухаживали.

Этнологиня Наталья Стишева в книге "Украинские календарные праздники осеннего цикла" обращала внимание на то, что вечерницы давали молодежи возможность регулярно видеться, разговаривать и проводить время вместе. Знакомства проходили среди привычных занятий, шуток и песен - так совместная работа становилась одновременно пространством для сближения.

Что стояло за свадебными обычаями Покровы

Связь праздника с замужеством состояла из нескольких вещей: веры в покровительство Богородицы, символического покрытия головы замужней женщины и начала свадебного сезона.

За просьбой о счастливом браке шла повседневная жизнь, встречи на вечерницах, ухаживания и сватовства. Поэтому Покрова была для молодежи не только днем надежд на будущую семью, но и началом периода, когда появлялось больше возможностей найти пару.