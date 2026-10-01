UA / RU
rbc.ua
Последние новости
09:04 Тренды
Покрова 2026: почему праздник связывали с замужеством и как украинцы искали пару
08:15 Вкусно
Как приготовить свеклу по-корейски: рецепт диетолога Виктории Радостной
07:36 Люди
День защитников и защитниц: Ласточкин, Дикусар и другие известные украинцы, защищающие страну на фронте
06:43 Тренды
День защитников и защитниц Украины: почему этот праздник теперь отмечают 1 октября
06:22 Тренды
Покрова 1 октября: какие народные запреты существовали и как раньше отмечали церковный праздник
05:54 Гороскопы
Таро-гороскоп на 1 октября: прогнозы для Близнецов, Рыб и других знаков Зодиака
20:02 Гороскопы
Когда загадывать желание в октябре: астролог Роуз назвала даты для всех знаков Зодиака
19:43 Тренды
Не планировали, но "душу отвели": как пассажиры УЗ собирали грибы во время эвакуации (видео)
19:21 Полезное
Как правильно хранить свеклу, морковь и картофель зимой: основные правила и распространенные ошибки
19:02 Люди
"Была для меня примером": Марта Адамчук рассказала, как изменилось ее отношение к Ани Лорак
Все новости
Главная Тренды Покрова 2026: почему праздник связывали с замужеством и как украинцы искали пару
Тренды 01 октября 2026 · 09:04
Add as a preferred source on Google

Покрова 2026: почему праздник связывали с замужеством и как украинцы искали пару

Одна деталь одежды на Покрову имела особое значение для незамужних девушек
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Дарья Анцибор Дарья Анцибор Эксперт Фольклористка
Покрова 2026: почему праздник связывали с замужеством и как украинцы искали пару

Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября (фото: Styler)

На Покрову девушки просили "покрыть голову", а с праздника начинался сезон свадеб и вечерниц. Такие обычаи имели особое значение.

Об этом эксклюзивно для Styler рассказала фольклорист и научный редактор проекта об осмыслении и сохранении традиций "Витоки" Дарья Анцибор.

Почему Покрову связывали с замужеством

В народной культуре главным значением Покровы были защита и покровительство. Название праздника происходит от церковного предания о покрове, которым Богородица покрыла людей во время молитвы.

Этот образ переносили и на повседневную жизнь: Покрова "покрывает" жилище крышей, землю первым снегом, а девичью голову - платком.

Именно последний образ имел свадебное значение. Замужняя женщина покрывала волосы, поэтому просьба "покрыть голову" означала надежду на брак.

Покров считали покровительницей девушек. На Приднепровье была поговорка, что Покрова в церкви стояла и добрых людей дымилась.

О чем девушки просили на Покрову

В народной традиции сохранилось одно из обращений.

"Пресвятая Покровонька! Покрой мне головушку, хоть и тряпкой, чтобы не быть девкой", - говорили раньше девушки.

Речь шла о желании выйти замуж. Покрытие головы обозначало изменение семейного статуса, поэтому в этой просьбе обычная деталь одежды приобретала особое значение.

Когда начинался сезон свадеб

От Покровы начинался сезон сватовства и свадеб. Свадьбу справляли до запустения - последних дней перед Филипповским постом.

Такой календарь был связан с хозяйственной жизнью. На Покрову пытались завершить основные полевые работы и собрать урожай. После напряженного труда в поле менялся повседневный распорядок, начиналось время осенних собраний и семейных праздников.

Как знакомились на вечерницах

От Покровы до Пасхи длились вечерницы. В разных регионах их называли рассветами, вечеринками, посиделками, супрядками, забавами или музыкантами.

Такие встречи объединяли общение с общим трудом. В будни и во время постов девушки занимались рукоделием и хозяйственными делами:

  • пряли и вышивали;
  • мяли коноплю;
  • драли перья;
  • шелушили фасоль.

Во время работы пели и рассказывали быль. Ребята чинили и мастерили, играли в карты и ухаживали.

Этнологиня Наталья Стишева в книге "Украинские календарные праздники осеннего цикла" обращала внимание на то, что вечерницы давали молодежи возможность регулярно видеться, разговаривать и проводить время вместе. Знакомства проходили среди привычных занятий, шуток и песен - так совместная работа становилась одновременно пространством для сближения.

Что стояло за свадебными обычаями Покровы

Связь праздника с замужеством состояла из нескольких вещей: веры в покровительство Богородицы, символического покрытия головы замужней женщины и начала свадебного сезона.

За просьбой о счастливом браке шла повседневная жизнь, встречи на вечерницах, ухаживания и сватовства. Поэтому Покрова была для молодежи не только днем надежд на будущую семью, но и началом периода, когда появлялось больше возможностей найти пару.

Раньше мы писали о том, как украинцы готовили дом к зиме перед Покровой.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму Тренды Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму
"Больше возможностей": Дантес рассказал, завидует ли участникам новой "Фабрики зірок"
"Больше возможностей": Дантес рассказал, завидует ли участникам новой "Фабрики зірок" Тренды
Почему лесные грибы горчат после приготовления: причины и опасные виды
Почему лесные грибы горчат после приготовления: причины и опасные виды Полезное
Больше интересного
Осенние цвета 2026: стилистка Анастасия Кривицкая показала формулы для интересных образов Осенние цвета 2026: стилистка Анастасия Кривицкая показала формулы для интересных образов Наталия Крижановская · 30 сентября 2026, 14:17
Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут Юлія Люшньова · 30 сентября 2026, 15:03
Три года пели вместе: Марта Адамчук объяснила, почему не хочет осуждать Потапа и Каменских Три года пели вместе: Марта Адамчук объяснила, почему не хочет осуждать Потапа и Каменских Остапова Анастасія · 30 сентября 2026, 12:58
Как приготовить свеклу по-корейски: рецепт диетолога Виктории Радостной Как приготовить свеклу по-корейски: рецепт диетолога Виктории Радостной Катерина Собкова · 01 октября 2026, 08:15