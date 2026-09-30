Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут

Хрустящие огурцы, сочная говядина и пикантные специи в одном блюде

Звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился новым рецептом, который уже хочется попробовать. В этот раз кулинар приготовил теплый азиатский салат с говядиной, хрустящими огурцами и пикантными специями.

Как приготовить теплый азиатский салат с говядиной, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт из Instagram Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты говядина - 300 г

огурцы - 1 кг

болгарский перец - 2 шт.

лук - 1 шт.

зеленый лук - по вкусу

кинза - по вкусу

красный перец - по вкусу

паприка - 1 ст. л.

кориандр - 1 ч. л.

соевый соус - 2-5 ст. л.

масло - 150 мл

кунжут - по вкусу

соль, перец - по вкусу. Как приготовить Огурцы порежьте брусочками, посолите и оставьте на 7-10 минут, чтобы они пустили сок. Говядину нарежьте соломкой и обжарьте до готовности на разогретом масле. Добавьте соль, черный перец, паприку и кориандр. Болгарский перец и лук нарежьте, зеленый лук и кинзу измельчите. Добавьте овощи в мясо на сковороду, перемешайте и влейте соевый соус. Переложите салат в миску, добавьте по вкусу кинзу и кунжут. Подавайте сразу. pic.twitter.com/U4DOB7FBQl — Natalia Cheban (@cheban_natalia) September 30, 2026 Как сделать салат вкуснее Нарезайте говядину тонкой соломкой. Так мясо быстрее приготовится и останется сочным.

Так мясо быстрее приготовится и останется сочным. Не пропускайте этап с солением огурцов. Овощи отдадут лишнюю жидкость, поэтому салат не будет водянистым.

Овощи отдадут лишнюю жидкость, поэтому салат не будет водянистым. Соевый соус добавляйте постепенно. Салат уже содержит соль, поэтому начните с двух ложек, перемешайте и добавьте при необходимости еще.

Салат уже содержит соль, поэтому начните с двух ложек, перемешайте и добавьте при необходимости еще. Подавайте салат сразу. Так огурцы останутся хрустящими, а говядина – теплой и ароматной.