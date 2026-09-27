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Вкусно 27 сентября 2026 · 15:51
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Что приготовить на ужин в воскресенье: заливной пирог с фаршем и моцареллой

Если есть фарш, овощи и несколько простых продуктов, приготовьте этот заливной пирог. Начинка получается сочной, а тесто с моцареллой хорошо дополняет мясо и овощи
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Что приготовить на ужин в воскресенье: заливной пирог с фаршем и моцареллой

Рецепт заливного пирога (фото: Styler)

Для этого пирога не нужно раскатывать тесто: достаточно обжарить начинку, смешать ингредиенты для заливки и отправить форму в духовку. Приготовьте его сегодня, чтобы завершить выходные чем-нибудь вкусным и встретить новую неделю с сытой семьей.

Как приготовить заливной пирог, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блоггерши "valc_lyubov" из Instagram.

Ингредиенты

Для начинки:

  • 500 г фарша
  • 1 морковь
  • 1 средняя луковица или половина большой
  • 1 болгарский перец
  • 1 зубчик чеснока
  • соль - по вкусу
  • черный перец - по вкусу

Для теста:

  • 3 яйца
  • 135 г муки
  • 120 г воды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 60 г моцареллы

Как приготовить

Нарежьте лук, морковь и перец небольшими кубиками. Немного обжарьте овощи на сковороде, затем добавьте фарш.

Посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и любимые специи. Перемешайте и обжарьте начинку до готовности фарша.

Теперь приготовьте тесто. Вбейте в миску три яйца, влейте воду и добавьте разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте моцареллу и перемешайте еще раз.

Разделите тесто на две части. Вылейте одну часть в форму, равномерно распределите сверху мясную начинку и накройте второй частью теста. По желанию посыпьте сверху кунжутом.

Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. Ориентируйтесь на духовку и проверяйте готовность пирога.

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