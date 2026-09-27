Что приготовить на ужин в воскресенье: заливной пирог с фаршем и моцареллой

Для этого пирога не нужно раскатывать тесто: достаточно обжарить начинку, смешать ингредиенты для заливки и отправить форму в духовку. Приготовьте его сегодня, чтобы завершить выходные чем-нибудь вкусным и встретить новую неделю с сытой семьей.

Как приготовить заливной пирог, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блоггерши "valc_lyubov" из Instagram .

Ингредиенты

Для начинки:

500 г фарша

1 морковь

1 средняя луковица или половина большой

1 болгарский перец

1 зубчик чеснока

соль - по вкусу

черный перец - по вкусу

Для теста:

3 яйца

135 г муки

120 г воды

1 ч. л. разрыхлителя

60 г моцареллы

Как приготовить

Нарежьте лук, морковь и перец небольшими кубиками. Немного обжарьте овощи на сковороде, затем добавьте фарш.

Посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и любимые специи. Перемешайте и обжарьте начинку до готовности фарша.

Теперь приготовьте тесто. Вбейте в миску три яйца, влейте воду и добавьте разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте моцареллу и перемешайте еще раз.

Разделите тесто на две части. Вылейте одну часть в форму, равномерно распределите сверху мясную начинку и накройте второй частью теста. По желанию посыпьте сверху кунжутом.

Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. Ориентируйтесь на духовку и проверяйте готовность пирога.