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Гороскопы 27 сентября 2026 · 06:11
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Таро-гороскоп на 27 сентября: прогнозы для Овнов, Скорпионов и других знаков Зодиака

Кому-то этот день откроет новые возможности, а кому-то напомнит: спешка не всегда на пользу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 27 сентября: прогнозы для Овнов, Скорпионов и других знаков Зодиака

Прогноз Таро на 27 сентября для всех знаков Зодиака (фото: Styler)

Карты Таро подсказали для всех знаков Зодиака на 27 сентября. Кому-то они советуют действовать активнее, а кому-то - не спешить с важными решениями.

Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в воскресенье.

Овен

Карта Таро: Четверка Жезлов

27 сентября может подарить Овнам приятный повод для радости, встречи или празднования. День благоприятен для общения с близкими, отдыха и завершения дел, которые, наконец, позволят выдохнуть.

Телец

Карта Таро: Императрица (перевернутая)

Тельцам следует обратить внимание на собственный ресурс и не пытаться всех вокруг обеспечить заботой, забывая о себе. Перевернутая Императрица также советует не тратить лишнего и не искать подтверждения собственной ценности материальными вещами.

Близнецы

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Близнецов ждет день, когда хорошего результата можно достичь благодаря сотрудничеству и поддержке других. Не отказывайтесь от помощи и не стесняйтесь показывать свои умения - их могут заметить и оценить.

Рак

Карта Таро: Маг

27 сентября Раки получат возможность самостоятельно повлиять на ход событий и приблизить желаемый результат. Главное - не сомневаться в собственных силах и смелее использовать свои способности.

Лев

Карта Таро: Звезда (перевернутая)

Львам в этот день может не хватать уверенности в собственном будущем или мотивации двигаться к цели. Не стоит из-за временных сомнений отказываться от планов - ситуация еще может измениться к лучшему.

Дева

Карта Таро: Справедливость

27 сентября Девам придется принять решение, опираясь не на эмоции, а на факты. День благоприятен для важных договоренностей, расстановки точек над "и" и честного разговора.

Весы

Карта Таро: Умеренность

Весам карта советует не торопиться и избегать крайностей. Спокойный темп, компромисс и умение сохранять равновесие помогут провести день без лишних конфликтов.

Скорпион

Карта Таро: Туз Пентаклей

Скорпионам 27 сентября может открыться интересная возможность в финансовой, профессиональной или бытовой сфере. Не отмахивайтесь от практических предложений – одно из них может стать хорошим стартом для будущих перемен.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (перевернутый)

Стрельцы могут столкнуться с задержками, усталостью или нежеланием заниматься рутинными делами. Не откладывайте важное надолго, но и не беритесь за все одновременно - спешка лишь создаст дополнительные проблемы.

Козерог

Карта Таро: Девятка Пентаклей

27 сентября Козероги смогут ощутить результат своих усилий и насладиться тем, чего уже удалось достичь. День хорошо подходит для финансовых дел, заботы о себе и приятном отдыхе без чувства вины.

Водолей

Карта Таро: Туз Жезлов (перевернутый)

Водолей может не хватать энергии для нового старта, даже если интересная идея уже появилась. Не заставляйте себя действовать немедленно - иногда стоит немного подождать, чтобы понять, чего вы действительно хотите.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Жезлов

Рыбы окажутся перед выбором или начнут серьезнее задумываться о следующем шаге. День благоприятен для планирования будущего, оценки возможностей и определения направления, в котором хочется двигаться дальше.

Ранее Styler рассказывал, почему Водолеям, Близнецам, Львам и Стрельцам будет способствовать удача с 23 сентября.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
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