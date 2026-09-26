Стефани из "Лентяево": как за 20 лет изменилась звезда детского шоу и где она сейчас (фото)

Для многих зрителей "Лентяево" стала одним из самых ярких шоу 2000-х. Центральной героиней была Стефани - энергичная девочка с розовыми волосами, которая вместе со Спортакусом пыталась приучить жителей городка к активному образу жизни.

Styler рассказывает, как изменилась Стефани и чем она занимается сейчас.

Начала карьеру еще ребенком

Джулианна Роуз Мориэлло родилась 26 мая 1991 года в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк. Еще в детстве она увлеклась театром, а в 2002 году получила роль Лил Тич в бродвейской постановке мюзикла "Oklahoma!".

Через несколько лет актриса попала на кастинг "Лентяево". В шоу она сыграла Стефани - девочку, которая приезжает к своему дяде, мэру Милфорду, и пытается убедить местных детей больше играть на улице, заниматься спортом и вести более активный образ жизни.

Стефани в Лентяево (скриншот)

Мориэлло сыграла Стефани в первых сезонах сериала, а также вернулась к этой роли в спиннофе "LazyTown Extra" в 2008 году.

Стефани принесла ей номинацию на "Эмми"

Роль в популярном детском шоу сделала Джулианну узнаваемой далеко за пределами США. В 2006 году она получила номинацию на Daytime Emmy в категории "Выдающийся исполнитель в детском сериале" за роль Стефани.

Однако актриса не стала строить взрослую карьеру исключительно вокруг телевидения. Ее последние актерские работы пришлись на начало 2010-х: в частности, в 2013 году она озвучила персонажа в анимационном проекте "The Doc Files".

После этого Мориэлло сосредоточилась на образовании.

Актриса, сыгравшая Стефани в "Лентяево" (фото: Getty Images)

От актрисы - к специалисту, работающему с детьми

Джулианна поступила в Middlebury College, где получила степень бакалавра по психологии. Впоследствии она продолжила обучение в Columbia University, где получила магистерскую степень по occupational therapy - эрготерапии.

Ее профессиональная биография во многом восходит к тому, чем она занималась на экране: Мориэлло работает с детьми и помогает им развивать необходимые навыки через двигательные и сенсорные практики.

Публичную жизнь после "Лентяево" Мориэлло практически оставила. Она редко появляется в медиа, а ее профессиональная деятельность сейчас гораздо больше связана с работой с детьми, чем с телевидением.

Как сейчас выглядит Стефани

Девочка с розовыми волосами давно осталась в прошлом. Сегодня Джулианна Мориелло - 35-летняя брюнетка, живущая далеко от детской телевизионной славы.

Джулианна Роуз Мориэлло - как актриса выглядит сегодня (скриншот)

При этом актриса не отказывается от своего прошлого. Именно роль Стефани остается ее самой известной работой, а фотографии Мориэлло в образе героини до сих пор регулярно появляются в сравнениях "тогда и сейчас".

Актриса давно перестала сниматься в кино (скриншот)

И хотя новых актерских проектов в ее фильмографии давно не появлялось, карьера Джулианны после "Лентяево" сложилась совсем не так, как можно было ожидать от детской звезды: вместо продления жизни перед камерами она выбрала образование и профессию, связанную с помощью детям.