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Люди 26 вересня 2026 · 13:52
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Стефані з "Байдиківки": як за 20 років змінилася зірка дитячого шоу і де вона зараз (фото)

Колись її знали як дівчинку з рожевим волоссям, яка переконувала мешканців містечка більше рухатися
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Стефані з "Байдиківки": як за 20 років змінилася зірка дитячого шоу і де вона зараз (фото)

Джуліанна Роуз Моріелло в ролі Стефані та в дорослому віці (фото: Styler)

Для багатьох глядачів "Байдиківка" стала одним із найяскравіших шоу 2000-х. Центральною героїнею була Стефані - енергійна дівчинка з рожевим волоссям, яка разом зі Спортакусом намагалася привчити мешканців містечка до активного способу життя.

Styler розповідає, як змінилася Стефані та чим вона займається зараз.

Почала кар'єру ще дитиною

Джуліанна Роуз Моріелло народилася 26 травня 1991 року в Ірвінгтоні, штат Нью-Йорк. Ще в дитинстві вона захопилася театром, а 2002 року отримала роль Ліл Тіч у бродвейській постановці мюзиклу "Oklahoma!".

Через кілька років акторка потрапила на кастинг "Байдиківки". У шоу вона зіграла Стефані - дівчинку, яка приїжджає до свого дядька, мера Мілфорда, і намагається переконати місцевих дітей більше гратися надворі, займатися спортом і вести активніший спосіб життя.

Стефані з &quot;Байдиківки&quot;: як за 20 років змінилася зірка дитячого шоу і де вона зараз (фото)Стефані у Байдиківці (скриншот)

Моріелло зіграла Стефані у перших сезонах серіалу, а також повернулася до цієї ролі у спінофі "LazyTown Extra" 2008 року.

Стефані принесла їй номінацію на "Еммі"

Роль у популярному дитячому шоу зробила Джуліанну впізнаваною далеко за межами США. 2006 року вона отримала номінацію на Daytime Emmy у категорії "Видатний виконавець у дитячому серіалі" за роль Стефані.

Однак акторка не стала будувати дорослу кар'єру виключно навколо телебачення. Її останні акторські роботи припали на початок 2010-х: зокрема, 2013 року вона озвучила персонажа в анімаційному проєкті "The Doc Files".
Після цього Моріелло зосередилася на освіті.

Стефані з &quot;Байдиківки&quot;: як за 20 років змінилася зірка дитячого шоу і де вона зараз (фото)Акторка, яка зіграла Стефані у "Байдківці" (фото: Getty Images)

Від акторки - до фахівчині, яка працює з дітьми

Джуліанна вступила до Middlebury College, де здобула ступінь бакалавра з психології. Згодом вона продовжила навчання в Columbia University, де отримала магістерський ступінь з occupational therapy - ерготерапії.

Її професійна біографія багато в чому перегукується з тим, чим вона займалася на екрані: Моріелло працює з дітьми та допомагає їм розвивати необхідні навички через рухові й сенсорні практики.

Публічне життя після "Байдиківки" Моріелло практично залишила. Вона рідко з'являється в медіа, а її професійна діяльність нині значно більше пов'язана з роботою з дітьми, ніж із телебаченням.

Як зараз виглядає Стефані

Дівчинка з рожевим волоссям давно залишилася в минулому. Сьогодні Джуліанна Моріелло - 35-річна брюнетка, яка живе далеко від дитячої телевізійної слави.

Стефані з &quot;Байдиківки&quot;: як за 20 років змінилася зірка дитячого шоу і де вона зараз (фото)

Джуліанна Роуз Моріелло - як акторка виглядає сьогодні (скриншот)

При цьому акторка не відмовляється від свого минулого. Саме роль Стефані залишається її найвідомішою роботою, а фотографії Моріелло в образі героїні досі регулярно з'являються у фотопорівняннях "тоді й зараз".

Стефані з &quot;Байдиківки&quot;: як за 20 років змінилася зірка дитячого шоу і де вона зараз (фото)Акторка давно перестала зніматися в кіно (скриншот)

І хоча нових акторських проєктів у її фільмографії давно не з'являлося, кар'єра Джуліанни після "Байдиківки" склалася зовсім не так, як можна було очікувати від дитячої зірки: замість продовження життя перед камерами вона обрала освіту та професію, пов'язану з допомогою дітям.

Раніше ми розповідали про те, як сьогодні виглядає акторка, яка у 37-річному віці зіграла плаксиву Мірту у "Гаррі Поттері".

Теги: Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу Люди
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