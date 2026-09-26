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Тренди 26 вересня 2026 · 10:34
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В Україні стартували зйомки нового детективу "На воді": прем’єра у 2027 році

У новому серіалі вода стане не просто декорацією, а одним із головних факторів у розслідуванні злочинів
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
В Україні стартували зйомки нового детективу "На воді": прем’єра у 2027 році

Про що серіал "На воді" (фото: Styler)

В Україні почали знімати новий детективний серіал "На воді", який вийде на СТБ. У центрі сюжету буде спеціальний підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з водою, а сама стихія впливатиме на докази та хід кожної справи.

Що відомо про сюжет, команду та головну особливість серіалу, розповідає Styler.

Про що буде серіал "На воді"

У центрі історії - спеціальний підрозділ, який працюватиме зі справами, де вода стає не просто фоном, а частиною самого розслідування. Вона може приховувати сліди, змінювати стан доказів і ускладнювати відновлення подій. Тому кожна справа вимагатиме від команди окремого підходу.

Але серіал будуватиметься не лише навколо злочинів. Важливими будуть і самі герої, їхні характери, стосунки та те, як вони працюють разом у складних ситуаціях.

В Україні стартували зйомки нового детективу &quot;На воді&quot;: прем’єра у 2027 роціЗйомки серіалу "На воді" (фото: пресслужба)

Автори хочуть створити окремий детективний світ

У SPACE Production кажуть, що "На воді" задуманий не просто як окремий серіал, а як початок нового процедурального всесвіту зі своїми героями, атмосферою та правилами.

Співзасновниця SPACE Production Дарія Легоні-Фіалко зазначила, що попередній спільний детективний проєкт компанії та СТБ охопив 15,47 млн глядачів і зібрав понад 1,13 млрд переглядів.

За її словами, у новому серіалі команда залишається в жанрі детективного процедуралу, але створює зовсім інший світ з новою атмосферою, візуальною мовою та специфікою розслідувань.

Генеральна директорка СТБ Людмила Семчук додала, що команда бачить попит на детективні історії, які дозволяють глядачам хоча б ненадовго переключитися від тривожних новин і отримати відчуття справедливості.

В Україні стартували зйомки нового детективу &quot;На воді&quot;: прем’єра у 2027 роціЗйомки серіалу "На воді" (фото: пресслужба)

Хто працює над "На воді"

Головною режисеркою серіалу стала Ліза Хоменко, а креативною продюсеркою - Ніна Пономарьова.

Імена акторів та подробиці про головних персонажів поки не розкривають.

Прем’єра "На воді" запланована на весну 2027 року.

Раніше Styler писав про фільми, які допоможуть дітям знову полюбити школу.

Теги: фильмы
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