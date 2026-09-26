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Тренды 26 сентября 2026 · 10:34
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В Украине стартовали съемки нового детектива "На воді": премьера в 2027 году

В новом сериале вода станет не просто декорацией, а одним из главных факторов в расследовании преступлений
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
В Украине стартовали съемки нового детектива "На воді": премьера в 2027 году

О чем сериал "На воді" (фото: Styler)

В Украине начали снимать новый детективный сериал "На воді", который выйдет на СТБ. В центре сюжета будет специальное подразделение, которое расследует преступления, связанные с водой, а сама стихия влияет на доказательства и ход каждого дела.

Что известно о сюжете, команде и главной особенности сериала, рассказывает Styler.

О чем будет сериал "На воді"

В центре истории - специальное подразделение, которое будет работать с делами, где вода становится не просто фоном, а частью самого расследования. Она может скрывать следы, изменять состояние улик и усложнять восстановление событий. Поэтому каждое дело требует от команды отдельного подхода.

Но сериал будет строиться не только вокруг преступлений. Важны будут и сами герои, их характеры, отношения и то, как они работают вместе в сложных ситуациях.

В Украине стартовали съемки нового детектива &quot;На воді&quot;: премьера в 2027 годуСъемки сериала "На воді" (фото: пресс-служба)

Авторы хотят создать отдельный детективный мир

В SPACE Production говорят, что "На воді" задуман не просто как отдельный сериал, а как начало новой процедурной вселенной со своими героями, атмосферой и правилами.

Соучредитель SPACE Production Дария Легони-Фиалко отметила, что предварительный совместный детективный проект компании и СТБ охватил 15,47 млн зрителей и собрал более 1,13 млрд просмотров.

По ее словам, в новом сериале команда остается в жанре детективного процедурала, но создает совсем другой мир с новой атмосферой, визуальным языком и спецификой расследований.

Генеральный директор СТБ Людмила Семчук добавила, что команда видит спрос на детективные истории, которые позволяют зрителям хотя бы ненадолго переключиться от тревожных новостей и получить ощущение справедливости.

В Украине стартовали съемки нового детектива &quot;На воді&quot;: премьера в 2027 годуСъемки сериала "На воді" (фото: пресс-служба)

Кто работает над "На воді"

Главным режиссером сериала стала Лиза Хоменко, а креативным продюсером - Нина Пономарева.

Имена актеров и подробности о главных персонажах пока не раскрывают.

Премьера "На воде" запланирована весной 2027 года.

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Теги: фильмы
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