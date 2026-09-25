Татьяна Иванова из "Каламбура": как изменилась актриса шоу, которое годами высмеивало россиян (свежие фото)

В 1990-х Татьяна Иванова была одной из немногих женщин, которых регулярно видели в популярных юмористических проектах. Наибольшую узнаваемость ей принесла "Деревня дураков" - одна из самых известных частей "Каламбура", где актриса играла Бабу.

Styler рассказывает, как появилось легендарное развлекательное шоу, кого именно играла юморист и что известно о ее жизни сегодня.

Как работал "Каламбур"

Шоу впервые вышло на телевидение еще 12 октября 1996 года. Это был не обычный ситком, а своеобразный юмористический журнал с несколькими рубриками. Среди них были "Крутое пике", "Бар "Каламбур", "Железный капут" и "Деревня дураков".

В разных частях шоу актеры создавали совершенно разные образы, поэтому зрители могли видеть их в нескольких ролях в течение одного выпуска.

Особое место занимало "Деревня дураков". Там жили Мужик, Баба, Морячок, Медведь и Пчела. Персонажи почти не говорили, а юмор строился преимущественно на мимике, жестах, преувеличенных реакциях и комических ситуациях.

"Деревня дураков" (скриншот)

Именно поэтому образы запоминались не благодаря длинным диалогам, а благодаря характерному поведению и внешним деталям.

Как "Каламбур" высмеивал российские стереотипы

Сегодня именно "Деревня дураков" часто вспоминают как пример юмора, в котором украинские авторы обыгрывали узнаваемый образ так называемой российской глубинки.

В сюжетах использовали характерные стереотипные детали: медведя, самовар, балалайку, алкоголь, образ простоватого мужчины и быт села. Из-за преувеличения этих черт персонажи превращались в карикатурные образы.

"Деревня дураков" показывала, как выглядит российская глубинка (скриншот)

В то же время важно, что сам "Каламбур" был шире одной этой рубрики: в нем высмеивали разные бытовые ситуации, человеческие характеры и узнаваемые социальные типажи.

Интересно и то, что шоу создали украинские артисты, а затем его показывали и на российском телевидении.

Татьяна Иванова - та самая Баба

До появления "Каламбура" Иванова уже выступала вместе с Сергеем Гладковым и Вадимом Набоковым в трио "Магазин Фу". Впоследствии актриса стала частью основного состава нового юмористического проекта.

Ее главной ролью стала Баба - жена Мужика из "Деревни дураков". Героиня была эмоциональной, импульсивной и очень узнаваемой, а одним из повторяющихся комедийных атрибутов стала сковорода.

Баба из "Села дураков" (скриншот)

Однако Баба была не единственным образом Ивановой в "Каламбуре". Актриса также появлялась в других сюжетах, в частности, играла официантку и стюардессу.

Стюардесса в "Крутом пике" (скриншот)

При этом среди основных актеров "Каламбура" Иванова была единственной женщиной.

Что было после популярного шоу

После завершения "Каламбура" Иванова не прекратила актерскую работу. Она снималась в украинских и русскоязычных телевизионных проектах, работала в театре.

Среди ее более поздних работ - сериалы "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки", "Маэстро" и другие проекты.

Позже, в 2019 году актриса снова объединилась с коллегами по "Каламбуру" в проекте "Иванова-45". А в следующем году участники юмористического коллектива выходили на сцену с концертной программой.

После завершения телевизионной истории "Каламбура" Иванова продолжила работать по специальности, хотя впоследствии стала значительно реже появляться на экране.

Как Татьяна Иванова выглядит сейчас

Татьяна Иванова родилась 4 октября 1965 в Одессе. В октябре 2025-го актрисе исполнилось 60 лет.

Татьяна Иванова сегодня (фото: facebook.com/vadym.nabokov)

В последние годы она ведет частную жизнь и не так часто появляется в публичном пространстве, как во времена наибольшей популярности "Каламбура". Ее муж - актер Вадим Набоков, с которым она вместе работала еще до "Каламбура". У супругов двое детей - сын Илья и дочь Мария.

Фотоподборка телефона Набокова (фото: facebook.com/vadym.nabokov)

Несмотря на то, что прошло уже много лет, именно Баба из "Села дураков" остается ролью, с которой Татьяну Иванову чаще всего ассоциируют зрители.