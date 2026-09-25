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Гороскопы 25 сентября 2026 · 06:08
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Таро-гороскоп на 25 сентября: карты Верховная Жрица и Сила дадут Львам и Рыбам важную подсказку

Не все будет таким очевидным, как кажется на первый взгляд
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 25 сентября: карты Верховная Жрица и Сила дадут Львам и Рыбам важную подсказку

Прогноз по картам Таро на 25 сентября (фото: Styler)

Карты Таро на 25 сентября подсказывают, на что следует обратить внимание всем знакам Зодиака. Для Львов и Рыб этот день может оказаться особенно важным в вопросах решений и внутреннего состояния.

Styler рассказывает, на что обратить внимание в пятницу.

Овен

Карта Таро: Двойка Мечей

Овнам 25 сентября может потребоваться время, чтобы принять важное решение. Не стоит действовать наспех - спокойный анализ ситуации поможет увидеть то, что поначалу оставалось незаметным.

Телец

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Тельцам следует внимательнее отнестись к своему окружению и не вовлекаться в лишние разговоры. Возможны недоразумения с друзьями или коллегами, поэтому лучше не делать поспешных выводов.

Близнецы

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Для Близнецов это может быть день небольшой, но приятной победы. Ваши усилия способны получить признание, а уверенность в себе поможет сделать еще один шаг вперед.

Рак

Карта Таро: Иерофант

Ракам карта советует обратиться к проверенным знаниям, опыту или совету человека, которому они доверяют. 25 сентября лучше не изобретать свой путь там, где уже есть надежное решение.

Лев

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Львам следует быть внимательнее к собственной интуиции, ведь эмоции могут мешать правильно оценить ситуацию. Не вся информация будет очевидна, поэтому важные решения лучше немного отложить.

Дева

Карта Таро: Справедливость

Девам придется действовать честно и взвешенно. День может принести ситуацию, в которой последствия предыдущих решений станут особенно заметны, поэтому важно сохранять объективность.

Весы

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Весам следует сосредоточиться на работе и постепенном достижении результата. Даже рутинные дела 25 сентября могут принести пользу, если выполнять их внимательно и без спешки.

Скорпион

Карта Таро: Паж Кубков

Скорпионов может ожидать приятное эмоциональное известие или неожиданное проявление симпатии. День благоприятен для открытого общения, творчества и новых впечатлений.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Стрельцам 25 сентября может захотеться действовать очень быстро. Однако карта напоминает: прежде чем вступать в спор или принимать резкое решение, следует убедиться, что все факты на вашей стороне.

Козорыг

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Козороги могут ощутить результаты собственной упорной работы. День хорошо подходит для заботы о себе, финансовых делах и удовольствии от того, чего уже удалось достичь.

Водолей

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Водолеям придется быстро реагировать на события и отстаивать свою позицию. Главное - не позволять эмоциям управлять словами, особенно во время важных разговоров.

Рыбы

Карта Таро: Сила

Рыбам карта напоминает, что настоящая сила не всегда заключается в давлении или жесткости. Спокойствие, выдержка и контроль над эмоциями помогут справиться даже с непростой ситуацией.

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Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп Таро Гороскоп
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