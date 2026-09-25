Таро-гороскоп на 25 сентября: карты Верховная Жрица и Сила дадут Львам и Рыбам важную подсказку

Карты Таро на 25 сентября подсказывают, на что следует обратить внимание всем знакам Зодиака. Для Львов и Рыб этот день может оказаться особенно важным в вопросах решений и внутреннего состояния.
Styler рассказывает, на что обратить внимание в пятницу.
Овен
Карта Таро: Двойка Мечей
Овнам 25 сентября может потребоваться время, чтобы принять важное решение. Не стоит действовать наспех - спокойный анализ ситуации поможет увидеть то, что поначалу оставалось незаметным.
Телец
Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая
Тельцам следует внимательнее отнестись к своему окружению и не вовлекаться в лишние разговоры. Возможны недоразумения с друзьями или коллегами, поэтому лучше не делать поспешных выводов.
Близнецы
Карта Таро: Шестерка Жезлов
Для Близнецов это может быть день небольшой, но приятной победы. Ваши усилия способны получить признание, а уверенность в себе поможет сделать еще один шаг вперед.
Рак
Карта Таро: Иерофант
Ракам карта советует обратиться к проверенным знаниям, опыту или совету человека, которому они доверяют. 25 сентября лучше не изобретать свой путь там, где уже есть надежное решение.
Лев
Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая
Львам следует быть внимательнее к собственной интуиции, ведь эмоции могут мешать правильно оценить ситуацию. Не вся информация будет очевидна, поэтому важные решения лучше немного отложить.
Дева
Карта Таро: Справедливость
Девам придется действовать честно и взвешенно. День может принести ситуацию, в которой последствия предыдущих решений станут особенно заметны, поэтому важно сохранять объективность.
Весы
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Весам следует сосредоточиться на работе и постепенном достижении результата. Даже рутинные дела 25 сентября могут принести пользу, если выполнять их внимательно и без спешки.
Скорпион
Карта Таро: Паж Кубков
Скорпионов может ожидать приятное эмоциональное известие или неожиданное проявление симпатии. День благоприятен для открытого общения, творчества и новых впечатлений.
Стрелец
Карта Таро: Рыцарь Мечей
Стрельцам 25 сентября может захотеться действовать очень быстро. Однако карта напоминает: прежде чем вступать в спор или принимать резкое решение, следует убедиться, что все факты на вашей стороне.
Козорыг
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Козороги могут ощутить результаты собственной упорной работы. День хорошо подходит для заботы о себе, финансовых делах и удовольствии от того, чего уже удалось достичь.
Водолей
Карта Таро: Рыцарь Мечей
Водолеям придется быстро реагировать на события и отстаивать свою позицию. Главное - не позволять эмоциям управлять словами, особенно во время важных разговоров.
Рыбы
Карта Таро: Сила
Рыбам карта напоминает, что настоящая сила не всегда заключается в давлении или жесткости. Спокойствие, выдержка и контроль над эмоциями помогут справиться даже с непростой ситуацией.
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