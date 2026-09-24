Виктория Билан объяснила, почему считает экс-супруга и его новую избранницу "закомплексованными"

Виктория Билан после болезненного разрыва с Владимиром Ращуком начала новый этап жизни. Актриса не скрывает, что пережитый опыт изменил ее отношение к себе и отношениям. Теперь она откровенно говорит и о новой избраннице бывшего, которой, по ее словам, может только посочувствовать.

Styler со ссылкой на программу "Ранкова кава" рассказывает, чем в этот раз делился со зрителями Билан.

Почему Билан сочувствует новой пассии Ращука

Актриса отметила, что не жалеет о своем решении публично рассказать об изменах и ненадлежащем отношении к ней со стороны бывшего мужа.

Если бы Виктория могла вернуть время назад, она сменила бы только одно - не давала бы Ращуку столько шансов и раньше ушла бы из отношений.

"Я бы не давала столько шансов и не прощала. Это на меня не похоже - прощать такие вещи. Об этом я сожалею. Но уже прошло время и я живу. Как видите, я наконец-то ожила. Жизнь продолжается, у меня растет сын. Я могу сказать "спасибо" за сына", - поделилась артистка.

Говоря о новой партнерше эксчеловика, Билан призналась, что не испытывает к ней ненависти. Напротив, она сочувствует женщине, поскольку считает, что никто не начинает отношения с мнением, что с ним может повториться подобная история.

"Я могу пожалеть человека и посочувствовать новой пассии. Мы же все думаем, что с нами так не будет, правда? Я считаю, что так поступить могли только глубоко закомплексованные и травмированные люди. Я говорю и о нем, и о нем. Нормальный человек так не сделает. Поэтому Бог им в помощь", - сказала она.

Что известно о разводе Билан и Ращука

О разрыве Виктории Билан и Владимира Ращука стало известно в апреле 2026 года. Тогда актер заявил, что полюбил другую женщину и ушел от жены. В то же время, он говорил, что продолжает участвовать в воспитании их сына Яремы, однако Билан это отрицала.

Позже актриса рассказала об их браке и предательстве мужа. По ее словам, Ращук предал ее в период долгожданной беременности после шести попыток ЭКО. Билан отмечала, что после этого он стал другим человеком, а вместо поддержки он сталкивался с моральным издевательством.

Актриса также говорила, что из-за сильных чувств к мужчине не замечала его поведения и называла Ращука "абсолютным нарциссом".

Она отмечала, что причиной разрыва не была разница в возрасте.

Официально Виктория Билан и Владимир Ращук расторгли брак в начале июня 2026 года. По словам актрисы, ее бывший не явился на суд. После заседания она лишилась вещей, которые принадлежали Ращуку.

Сейчас Билан говорит, что время прошло, и она живет дальше. А главным своим достижением в этом браке актриса называет сына.