Как приготовить домашнее печенье без яиц и масла из 5 ингредиентов: пошаговый видеорецепт

Для этого печенья не требуются яйца, сливочное масло или сложные добавки. Основа рецепта – вода, растительное масло, сахар, мука и разрыхлитель.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Готуємо з Катюшкою" в Facebook делится простым рецептом бюджетного печенья, которое готовится из минимума продуктов.

Что нужно для печенья

Ингредиентов немного, а их пропорции легко запомнить.

60 мл воды,

70 мл растительного масла,

50 г сахара,

200 г муки,

1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить печенье?

В миске смешайте воду, сахар и растительное масло. Добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто.

Накройте его и поставьте в холодильник примерно на 10 минут. После этого тесто будет удобнее раскатывать.

Раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте на маленькие квадратики либо сформируйте печенье так, как вам нравится.

Переложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности - примерно 15-20 минут.

Печенье должно слегка подрумяниться по краям. После охлаждения оно станет более хрустящим.

Нюанс: не делайте пласт теста слишком толстым - именно тонкая раскачка помогает получить легкое и хрустящее печенье.

Приятного аппетита!