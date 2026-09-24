Как приготовить домашнее печенье без яиц и масла из 5 ингредиентов: пошаговый видеорецепт

Для этого печенья не требуются яйца, сливочное масло или сложные добавки. Основа рецепта – вода, растительное масло, сахар, мука и разрыхлитель.
Styler со ссылкой на видео со страницы "Готуємо з Катюшкою" в Facebook делится простым рецептом бюджетного печенья, которое готовится из минимума продуктов.
Что нужно для печенья
Ингредиентов немного, а их пропорции легко запомнить.
- 60 мл воды,
- 70 мл растительного масла,
- 50 г сахара,
- 200 г муки,
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Как приготовить печенье?
В миске смешайте воду, сахар и растительное масло. Добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто.
Накройте его и поставьте в холодильник примерно на 10 минут. После этого тесто будет удобнее раскатывать.
Раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте на маленькие квадратики либо сформируйте печенье так, как вам нравится.
Переложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности - примерно 15-20 минут.
Печенье должно слегка подрумяниться по краям. После охлаждения оно станет более хрустящим.
Нюанс: не делайте пласт теста слишком толстым - именно тонкая раскачка помогает получить легкое и хрустящее печенье.
Приятного аппетита!
Раньше мы делились рецептом вкусных маковых булочек из кисломолочного творога.