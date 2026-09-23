День осеннего равноденствия 23 сентября: главные советы астролога Катерины Соловьевой

23 сентября 2026 в 03:06 по киевскому времени наступил День осеннего равноденствия . Поэтому именно в среду следует завершать то, что уже утратило актуальность, наводить порядок в отношениях и не накапливать старые обиды.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, что стоит сделать 23 сентября, чего лучше избегать и почему этот день может повлиять на события в ближайшие три месяца.

Что означает День осеннего равноденствия

23 сентября Солнце переходит в первый градус Весов, а в Северном полушарии начинается астрономическая осень. В этот период продолжительность дня и ночи примерно одинакова.

По словам Соловьевой, в астрологии этот день называют Днем силы и одним из главных праздников Солнца.

"Считается, что в этот момент планетарного равновесия открываются "Небесные врата", которые помогают в исполнении желаний", - говорит эксперт.

В то же время астролог отмечает, что перед новым этапом важно завершить старый.

Что следует завершить 23 сентября

Соловьева советует обратить внимание на все, что уже не приносит пользы или утратило смысл. Речь идет о старых проектах, вредных привычках, ненужных вещах, мусоре и токсичных связях.

"Для того, чтобы расчистить пространство для чего-то нового, нужно завершить все отжившие себя проекты, распрощаться с вредными привычками, ненужными вещами, мусором и токсичными людьми", - пояснила астролог.

По ее словам, пока такая "генеральная уборка" не проведена, новому сложнее войти в жизнь.

Почему важно разобраться в отношениях

Весы в астрологии связывают с равновесием, гармонией, красотой, дипломатией, терпимостью и партнерством. Поэтому Соловьева советует 23 сентября обратить внимание на отношения, в которых накопились обиды, враждебность или недоразумение.

"Тщательно учтите все "за" и "против": нужно ли вам оставлять на своей орбите тех или иных людей", - подчеркнула астролог.

Если человек понимает, что сам был в чем-то неправ, эксперт советует найти силы извиниться. Также она рассказала о необходимости подвести итоги, закрыть личные "гештальты" и сбалансировать свое окружение.

Почему этот день может быть непростым

Соловьева обращает внимание, что при переходе Солнца в Весы оно, по ее словам, оказывается в так называемом разрушительном градусе. В астрологии его связывают с проверками на крепкость, выносливость, стойкость и выдержку.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою устойчивость", - напомнила эксперт.

По словам астролога, такой градус может быть связан с разочарованиями, сложными ситуациями и необходимостью проходить испытание. В Весах он имеет двойную характеристику - разрушение и восстановление.

Соловьева также предупреждает, что этот градус связывается с темами суда, осуждением, потерей популярности и разрушением связей.

"Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Солнца", - говорит астролог.

Что может произойти в ближайшие три месяца

По словам Соловьевой, в период осеннего равноденствия закладывается программа до Дня зимнего солнцестояния. Она отмечает, что если человек не менял место жительства, то ежегодно в этот период могут активироваться те же сферы его индивидуального радикса.

Именно поэтому равноденствие, по ее словам, позволяет пересмотреть и скорректировать процессы, связанные с этими сферами. Большое значение имеет то, какие аспекты формирует транзитное Солнце с объектами гороскопа.

Если связи гармоничны, в соответствующих направлениях в ближайшие три месяца можно ожидать положительных тенденций, развития и хороших результатов. Если же аспекты напряжены, то это не обязательно означает лишь неблагоприятные события.

Что следует сделать в этот день

Соловьева рекомендует не быть источником негатива. По ее словам, это касается не только слов и поведения, но и мнений.

Также астролог обращает внимание на помощь другим.

"Вам повезет, если в эти сутки к вам кто-то обратится с любой просьбой или за помощью", - отмечает она.

По словам Соловьевой, если в этот день помочь другому человеку, это поможет гармонизировать сферу взаимоотношений. Также она советует не сосредотачиваться только на личных желаниях, а обращать внимание на проблемы других и возможности помогать им.