Не гнилое мясо, а гриб: почему "радуга обыкновенная" имеет столь резкий запах и можно ли ее собирать

Есть грибы, которые легко пройти мимо, если не знать, куда смотреть. А есть такие, о существовании которых лес буквально сообщает сам - еще до того, как вы их увидите. "Радуга обычная" относится именно к таким: ее спелое плодовое тело имеет резкий запах , похожий на запах гнилого мяса или канализационных отходов.

Styler рассказывает, как узнать необычный гриб и почему природа сделала его запах таким отвратительным.

Похож на яйцо и проростает в считанные часы

"Радуга обычная" начинает развитие как белое яйцевидное образование, которое прячется в почве или лесной подстилке. Внутри уже фактически сформировано будущее плодовое тело.

Когда гриб созревает, из "яйца" очень быстро вырывается белая губчатая ножка. Взрослая радуга может достигать около 20-30 сантиметров в высоту. На верхушке расположена коническая шляпа, покрытая темной зеленовато-бурой слизистой массой - почвой, в которой содержатся споры.

Гриб "Радуга обыкновенная" (фото: wikipedia.org)

Интересно, что этот процесс действительно может происходить очень быстро. По данным Oxford University Plants 400, плодовое тело способно удлиняться примерно на 1-15 сантиметров в час, когда имеет достаточно влаги.

Именно поэтому гриб, еще недавно выглядевший как обычное белое "яйцо", можно вдруг увидеть уже полностью сформированным.

Зачем грибу такой неприятный запах

Эксперты Oxford University Plants 400 объясняют, что неприятный для человека запах радуги действительно вполне практическое предназначение. Спелая верхушка гриба покрывается темной слизистой массой - почвой, в которой содержатся споры. Ее запах напоминает гниющую органику и привлекает мух и других насекомых.

В то же время в First Nature добавляют, что насекомые садятся на слизь, забирают ее частицы на кавычках и переносят споры дальше. Когда большую часть слизи съедают, характерная зловонная верхушка постепенно обнажается и становится заметной сетчатая поверхность шляпки.

То есть запах тухлого мяса для радуги - не случайность, а своеобразная природная "приманка". То, что для человека кажется отвратительным, помогает грибу привлекать насекомых и распространять свои споры.

Где можно встретить радугу

Как объясняют в "Світ грибів України" на территории нашей страны "радуга обычная" встречается достаточно широко. Ее можно найти в лиственных лесах, садах и среди кустарников – особенно на почвах, богатых органикой.

Этот гриб любит места с большим количеством органических остатков. В природе его находят среди опавших и гнилых листьев, древесины или хвои. О таких условиях роста рассказывает, в частности, Национальный природный парк "Сколівські Бескиди".

Если во время прогулки по лесу вы вдруг ощутили резкий запах, похожий на запах падла, стоит внимательнее присмотреться к земле. Радуга часто скрывается среди лесной подстилки, а ее характерный запах появляется именно тогда, когда созревает гриб.

(!)Важно: не следует определять съедобность дикого гриба только по внешности или описанию в статье. Если вид вам неизвестен, безопаснее его не собирать.