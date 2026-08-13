Пирог с мясом и грибами без лишних хлопот: простой рецепт с фото на кефирном тесте

Не нужно замешивать сложное тесто или долго ждать, пока оно подойдет. Для этого пирога достаточно смешать ингредиенты для основания, добавить мясную начинку - и поставить форму в духовку.
Styler расскажет, как приготовить простой заливной пирог на кефире с мясной начинкой.
Что из продуктов нужно подготовить
Для теста:
- яйца - 4 шт,
- кефир или натуральный йогурт - 400 г,
- соль - 1 ч. л. без горки,
- сахар - 1 ч. л.,
- универсальная мука - 200 г,
- разрыхлитель - 10 г.
Для начинки:
- мясо - 300 г,
- шампиньоны - 300 г,
- лук - 2 шт.,
- масло - 2 ст. л.
Как приготовить заливной пирог
Сделайте основу
В глубокой миске взбейте яйца. Добавить кефир или йогурт, соль и сахар и перемешать.
После этого всыпьте муку и разрыхлитель. Смешайте все до однородного теста без комочков.
Вымешайте тесто без комочков (скриншот)
Приготовьте начинку
Мясо нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны также нарежьте, а лук измельчите.
На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте лук и грибы. Обжарьте их, после чего добавьте мясо. Готовьте начинку к готовности.
Сытная начинка для пирога (скриншот)
Сформируйте пирог
Форму размером 30×4 см подготовьте для выпечки.
Вылейте часть теста в форму, распределите сверху начинку и залейте остальным тестом.
Выпекайте
Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекайте около 45 минут в режиме "верх-низ".
Когда пирог хорошо подрумянится и полностью пропечется, извлеките его из духовки и дайте немного остыть.
Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой (скриншот)
Заливной пирог на кефире с мясом и грибочками готов. Приятного аппетита!
Сытный пирог с мясом и грибами (скриншот)
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