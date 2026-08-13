Пирог с мясом и грибами без лишних хлопот: простой рецепт с фото на кефирном тесте

Не нужно замешивать сложное тесто или долго ждать, пока оно подойдет. Для этого пирога достаточно смешать ингредиенты для основания, добавить мясную начинку - и поставить форму в духовку.

Styler расскажет, как приготовить простой заливной пирог на кефире с мясной начинкой.

Что из продуктов нужно подготовить

Для теста:

яйца - 4 шт,

кефир или натуральный йогурт - 400 г,

соль - 1 ч. л. без горки,

сахар - 1 ч. л.,

универсальная мука - 200 г,

разрыхлитель - 10 г.

Для начинки:

мясо - 300 г,

шампиньоны - 300 г,

лук - 2 шт.,

масло - 2 ст. л.

Как приготовить заливной пирог

Сделайте основу

В глубокой миске взбейте яйца. Добавить кефир или йогурт, соль и сахар и перемешать.

После этого всыпьте муку и разрыхлитель. Смешайте все до однородного теста без комочков.

Вымешайте тесто без комочков (скриншот)

Приготовьте начинку

Мясо нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны также нарежьте, а лук измельчите.

На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте лук и грибы. Обжарьте их, после чего добавьте мясо. Готовьте начинку к готовности.

Сытная начинка для пирога (скриншот)

Сформируйте пирог

Форму размером 30×4 см подготовьте для выпечки.

Вылейте часть теста в форму, распределите сверху начинку и залейте остальным тестом.

Выпекайте

Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекайте около 45 минут в режиме "верх-низ".

Когда пирог хорошо подрумянится и полностью пропечется, извлеките его из духовки и дайте немного остыть.

Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой (скриншот)

Заливной пирог на кефире с мясом и грибочками готов. Приятного аппетита!

Сытный пирог с мясом и грибами (скриншот)