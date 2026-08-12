Не упустите этот момент: 5 признаков, что картофель пора выкапывать

Август - это время проверить картофель на грядке, ведь передерживать клубни в земле не стоит. Есть несколько простых сигналов, согласно которым огородники определяют готовность урожая к сбору.

Styler рассказывает, на что именно стоит обратить внимание, прежде чем браться за лопату.

Какие признаки указывают на то, что картофель пора выкапывать.

1. Ботва начала желтеть и сохнуть

Один из самых заметных признаков - изменения ботвы. Если листья стали желтеть, увядать и ложиться на землю, растение завершает активный рост.

Особенно показательно, когда большая часть куста уже потеряла зеленую окраску. Это сигнал проверить несколько клубней и посмотреть, готовы ли они к сбору.

Если ботва начала сохнуть и желтеть, планируйте через 3 недели начать сбор урожая.

2. Земля возле куста поднялась и потрескалась

Еще один признак, что картофель уже созрел, - земля над кустом немного поднимается и может потрескаться. Это происходит из-за того, что клубни под землей увеличиваются в размере и буквально "раздвигают" почву.

Если вы заметили такие трещины около нескольких кустов, следует выкопать одно растение для проверки. По состоянию клубней можно будет окончательно понять, пора ли собирать урожай.

3. Кожица картофеля не стирается

Это один из самых надежных способов проверить спелость клубней. Выкопайте одну картофелину и попробуйте слегка потереть ее пальцами.

Если кожура легко снимается или стирается, картофелю еще стоит побыть в земле. У спелых клубней она становится более плотной и не повреждается от легкого трения.

4. Клубни легко отделяются от куста

При пробном выкапывании обратите внимание, насколько легко картофель отрывается от стеблей.

Если клубни хорошо сформированы и без проблем отделяются, это еще один сигнал, который урожай приближается к готовности.

5. Куст перестал наращивать новые клубни

Спелый картофель уже не должен активно формировать новые клубни. Основные силы растение направляет на завершение созревания уже сложившегося урожая.

Поэтому перед массовой уборкой можно выкопать несколько кустов в разных местах участка и оценить размер и состояние клубней.

Не торопитесь копать весь участок сразу

Если вы сомневаетесь, уже пора собирать картофель, выкопайте несколько кустов для проверки. Посмотрите на размер клубней, состояние кожицы и то, насколько легко отделяются от столонов.

Важно также учитывать сорт картофеля и погодные условия. Раннеспелые сорта могут быть готовы гораздо раньше, тогда как поздние требуют больше времени для полного созревания.

Что делать после выкапывания

Собранный картофель не следует сразу отправлять на длительное хранение. Сначала переберите клубни и отложите поврежденные или больные.

Здоровый картофель перед закладкой на хранение следует хорошо просушить и подержать в прохладном, защищенном от света месте. Это поможет клубням лучше подготовиться к длительному хранению.

Главное правило - не ориентируйтесь только на календарь. Состояние ботвы и самого картофеля под землей подскажет гораздо точнее, когда урожай пора доставать из земли.