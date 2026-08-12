Желтые пятна исчезнут навсегда: три простых шага для быстрого восстановления газона

Жаркое лето, недостаток влаги и истощение почвы часто приводят к тому, что идеальный зеленый ковер превращается в печальную желтую лужайку. Но не стоит паниковать. Восстановить насыщенный изумрудный оттенок травы вполне реально, если действовать комплексно.

О трех главных шагах, которые помогут быстро вернуть газону жизни - читайте в материале Styler.

глубокий и правильный полив

Поверхностное ежедневное увлажнение - самая распространенная ошибка садоводов. Чтобы трава снова стала зеленой, вода должна проникать глубоко в корневую систему.

Поливайте газон исключительно ранним утром (до 9:00). Это позволит воде впитаться в землю до наступления жары.

Увлажняйте почву реже, но обильно. Земля должна промокнуть на глубину 10–15 сантиметров.

Для восстановления достаточно двух интенсивных поливов в неделю.

Аэрация и вычесывание сухой травы

Даже при идеальном поливе вода может просто не доходить до корней из-за плотного слоя старой сухой травы на поверхности почвы.

Возьмите специальные веерные грабли и тщательно вычешите всю пожелтевшую отмершую траву. После этого обязательно проведите аэрацию - проколите грунт садовыми вилами или специальным аэратором на глубину 8-10 сантиметров . Это откроет доступ кислорода, воды и питательных веществ к корневой системе, стимулируя рост новых зеленых побегов.

Сбалансированная подкормка

Ослабленной траве срочно требуются питательные вещества для восстановления пигментации. Главный элемент, отвечающий за насыщенный зеленый цвет - это азот.

После аэрации и обильного полива внесите специальное удобрение для газона с высоким содержанием азота и железа.

Обязательно рассыпайте гранулы равномерно и только на сухую траву во избежание химических ожогов листьев. После внесения удобрений газон необходимо еще раз хорошо полить, чтобы полезные микроэлементы растворились и попали в почву.