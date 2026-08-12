История повторяется почти 40 лет спустя: раскрыт секрет уникальных украшений Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри вызвали подлинный ажиотаж во время своего появления на праздновании 40-летия Фонда Дэвида Фостера в Канаде. Герцогиня Сассекская обратила на себя внимание, выбрав для звездного вечера роскошное черное платье. Однако пока часть публики обсуждала необычный крой наряда, сравнивая его с "тогой", подлинная история скрывалась в деталях ее аксессуаров.

Скрытое посвящение леди Ди

Меган сделала трогательный и очень символический жест, надев серьги в форме бабочек, ранее принадлежавших принцессе Диане. Этот выбор имел глубокую связь именно с местом проведения мероприятия.

Сентиментальным украшениям уже несколько десятилетий, и принцесса Диана одевала их во время своего королевского тура по Канаде в 1986 году. Почти 40 лет спустя Меган выбрала эти же драгоценности для своего громкого выхода на канадской земле.

Эти винтажные золотые пусеты, щедро инкрустированные бриллиантами и темно-синими сапфирами, являются частью "Бабочкиного гарнитура" Дианы 1980-х годов. В отличие от жемчужных сережек Collingwood, которые часто носит принцесса Уэльская, эти бабочки являются более редким экземпляром в королевской коллекции.

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Мнение ювелирного эксперта

Для вечера Меган выбрала платье макси Fabrizio на одно плечо от бренда Greta Constantine. Она элегантно собрала волосы, полностью открыв уши и позволив украшениям Дианы сиять.

"Что здесь работает особенно хорошо, так это баланс. Черное платье Меган создает чистый фон, который позволяет выделиться синим сапфирам и яркости бриллиантов. Асимметричный вырез означает, что нет нужды в колье. Сдержанность в остальных украшениях дает серьгам достаточно пространства, чтобы быть главным акцентом", - пояснил ювелирный эксперт

Когда еще Меган одевала эти украшения

Это не первый случай, когда герцогиня Сассекская выбирает эти сентиментальные драгоценности. Она обращалась к ним в важные моменты своей жизни:

во время своего первого публичного появления после объявления о беременности принцем Арчи в 2018 году;

во время официального визита в Колумбию в 2024 году.

Свой вечерний образ в Канаде Меган также дополнила знакомым браслетом Cartier Love из своей коллекции. Но именно деликатные бабочки Дианы имели наибольшее значение, создав невидимую, но крепкую связь между двумя королевскими женщинами и их канадскими визитами через десятилетие.