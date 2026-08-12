UA / RU
rbc.ua
Последние новости
10:51 Полезное
Ошибка №1, которая портит все закрутки: никогда не делайте этого
10:19 Гороскопы
Эти вещи категорически нельзя класть в кошелек: что предвещают приметы и современные запреты
09:40 Полезное
Копеечное средство из вашей кухни эффективно и навсегда прогонит мух
09:17 Вкусно
"Живая" аджика, которую не надо варить: быстрый рецепт вкусной заготовки на зиму
08:35 Люди
Садовник Джон из "Отчаянных домохозяек": как сейчас выглядит и куда исчез любовник Габи
07:55 Тренды
Найди 5 отличий на пляжной картинке: за 30 секунд справится только настоящий детектив
06:05 Гороскопы
Таро-гороскоп на 12 августа: каким знакам Зодиака стоит действовать, а кому лучше подождать
20:03 Гороскопы
Полное Солнечное затмение откроет путь к новой жизни: кому особенно повезет
19:19 Тренды
До мурашек: 5 фильмов о войне, которые изменят ваше мировоззрение
18:38 Полезное
Пахнет "бабушкиными вещами" в шкафу: откуда берется такой "аромат" и как от него избавиться
Все новости
Главная Полезное Ошибка №1, которая портит все закрутки: никогда не делайте этого
Полезное 12 августа 2026 · 10:51

Ошибка №1, которая портит все закрутки: никогда не делайте этого

Эксперты назвали самую распространенную ошибку
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Ошибка №1, которая портит все закрутки: никогда не делайте этого

Что никогда нельзя делать при консервации (фото: Getty Images)

Каждая хозяйка невероятно расстраивается, когда после долгих часов на горячей кухне банки с огурцами или помидорами начинают мутнеть, а крышки предательски сдуваются.

В материале Styler читайте о главной ошибке при закрутках, которая приведет к катастрофе во время приготовления.

Главная ошибка при консервации

Наибольший грех в домашней консервации состоит в самопроизвольном изменении пропорций главных консервантов. Многие пытаются сделать зимние заготовки более полезными, сознательно уменьшая количество уксуса или лимонной кислоты.

Другие просто насыпают соль и сахар без точных измерений, полагаясь на собственную интуицию.

Важно понимать, что консервация - точный химический процесс. Соль, сахар и кислота выступают главными барьерами, надежно блокирующими развитие патогенной микрофлоры. Если консервант окажется недостаточно, в банке мгновенно начнется процесс активного брожения.

Скрытые риски и опасность

В лучшем случае ваши заготовки просто испортятся: рассол станет мутным, овощи превратятся в мягкую кашу, а крышку сорвет из-за стремительного накопления газов. Но существует гораздо хуже сценарий.

В герметично закрытой банке без достаточного количества кислоты создаются идеальные условия для размножения бактерии ботулизма. Этот смертельно опасный токсин коварен тем, что он совершенно не меняет ни вкуса, ни запаха, ни цвета продукта, но несет огромную угрозу жизни.

Как избежать кулинарной катастрофы

Чтобы ваши запасы хранились долго и были абсолютно безопасными, всегда соблюдайте три золотых правила:

Используйте точные весы. Никогда не отмеряйте соль или сахар обычными столовыми ложками с горкой, ведь размер ложек и объем самой горки у всех совершенно разные. Лучше всего взвешивать ингредиенты на электронных весах.

Строго соблюдайте рецептуру. Если в проверенном годами рецепте указано 100 миллилитров 9% уксуса, наливайте ровно такое количество. Не пытайтесь сделать маринад "менее вредным" за счет уменьшения частицы кислоты.

Правильно заменяйте ингредиенты. Если вы хотите использовать мягкий уксус вместо обычного столового, обязательно учитывайте разницу в их концентрации. Яблочный уксус обычно имеет 6 процентов прочности вместо 9, поэтому его нужно прибавлять больше, предварительно проведя правильный математический перерасчет.

Ранее Styler рассказывал, как быстро приготовить банки для консервации.

Теги: консервация
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Садовник Джон из "Отчаянных домохозяек": как сейчас выглядит и куда исчез любовник Габи Люди Садовник Джон из "Отчаянных домохозяек": как сейчас выглядит и куда исчез любовник Габи
Полное Солнечное затмение откроет путь к новой жизни: кому особенно повезет
Полное Солнечное затмение откроет путь к новой жизни: кому особенно повезет Гороскопы
Пахнет "бабушкиными вещами" в шкафу: откуда берется такой "аромат" и как от него избавиться
Пахнет "бабушкиными вещами" в шкафу: откуда берется такой "аромат" и как от него избавиться Полезное
Больше интересного
"Живая" аджика, которую не надо варить: быстрый рецепт вкусной заготовки на зиму "Живая" аджика, которую не надо варить: быстрый рецепт вкусной заготовки на зиму Наталия Крижановская · 12 августа 2026, 09:17
Копеечное средство из вашей кухни эффективно и навсегда прогонит мух Копеечное средство из вашей кухни эффективно и навсегда прогонит мух Людмила Жукова · 12 августа 2026, 09:40
Найди 5 отличий на пляжной картинке: за 30 секунд справится только настоящий детектив Найди 5 отличий на пляжной картинке: за 30 секунд справится только настоящий детектив Наталия Крижановская · 12 августа 2026, 07:55
Эти вещи категорически нельзя класть в кошелек: что предвещают приметы и современные запреты Эти вещи категорически нельзя класть в кошелек: что предвещают приметы и современные запреты Наталия Крижановская · 12 августа 2026, 10:19