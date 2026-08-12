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Гороскопы 12 августа 2026 · 06:05

Таро-гороскоп на 12 августа: каким знакам Зодиака стоит действовать, а кому лучше подождать

Кому-то день откроет новые возможности, а кому-то - внимательнее прислушиваться к интуиции
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 12 августа: каким знакам Зодиака стоит действовать, а кому лучше подождать

Гороскоп на 12 августа по картам Таро (фото: Magnific)

Астрологи подготовили прогноз на 12 августа по картам Таро. Он поможет понять, где следует проявить инициативу, а где лучше не торопиться с решениями.

Styler рассказывает, на что каждому знаку Зодиака следует обратить внимание в среду.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуны

12 августа может принести Овнам неожиданный поворот по делам. Не бойтесь менять планы - именно случайная возможность способна оказаться самой перспективной.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Эта карта обещает Тельцам день, когда стоит сосредоточиться на своих ресурсах и результатах. Можно позволить себе приятную покупку или вознаграждение, но без лишних трат.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Близнецы получат шанс самостоятельно повлиять на ход событий. Используйте свои слова, смекалку и знакомства - сегодня убедительность может открыть нужную дверь.

Рак

Карта Таро: Звезда

Раков ждет день надежды и постепенного движения к желаемому результату. Не отказывайтесь от мечты только потому, что она пока кажется далекой.

Лев

Карта Таро: Солнце

Солнце обещает Львам яркий и энергичный день. Ваша уверенность может привлечь внимание людей и помочь получить приятные новости.

Дева

Карта Таро: Справедливость

Девам придется принять важное решение или расставить все по своим местам. Старайтесь оценивать ситуацию холодно и не позволяйте эмоциям повлиять на окончательный выбор.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Для Весов 12 августа может стать днем важного выбора в отношениях или личных делах. Не пытайтесь понравиться всем - прислушивайтесь к собственным желаниям.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Карта смерти не означает буквальных потерь, а символизирует завершение одного этапа и начало другого. Скорпионам стоит отпустить то, что давно утратило смысл, чтобы освободить место для нового.

Стрелец

Карта Таро: Колесница

Стрельцам карта советует не медлить и уверенно двигаться к цели. Если вы давно ждали подходящего момента для активных действий, 12 августа может быть удачным днем для старта.

Козерог

Карта Таро: Император

Козерогам следует взять ситуацию под контроль и не перекладывать ответственность на других. Четкий план и дисциплина помогут справиться даже с задачей, которая сначала будет казаться сложной.

Водолей

Карта Таро: Шут

Водолеям карта советует не бояться нового опыта и неожиданных решений. День может подарить интересную возможность, если вы позволите себе выйти за рамки привычного сценария.

Рыбы

Карта Таро: Верховная Жрица

Рыбам следует больше доверять интуиции и более внимательно присматриваться к деталям. Не вся важная информация будет сказана вслух, поэтому спешить с выводами не стоит.

Также Styler рассказывал, что для нас готовит эта неделя и какие дни будут удачными.

Раньше мы писали, что значит, когда приснилась грязная вода.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп Таро Гороскоп
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