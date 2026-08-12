Таро-гороскоп на 12 августа: каким знакам Зодиака стоит действовать, а кому лучше подождать

Астрологи подготовили прогноз на 12 августа по картам Таро. Он поможет понять, где следует проявить инициативу, а где лучше не торопиться с решениями.
Styler рассказывает, на что каждому знаку Зодиака следует обратить внимание в среду.
Овен
Карта Таро: Колесо Фортуны
12 августа может принести Овнам неожиданный поворот по делам. Не бойтесь менять планы - именно случайная возможность способна оказаться самой перспективной.
Телец
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Эта карта обещает Тельцам день, когда стоит сосредоточиться на своих ресурсах и результатах. Можно позволить себе приятную покупку или вознаграждение, но без лишних трат.
Близнецы
Карта Таро: Маг
Близнецы получат шанс самостоятельно повлиять на ход событий. Используйте свои слова, смекалку и знакомства - сегодня убедительность может открыть нужную дверь.
Рак
Карта Таро: Звезда
Раков ждет день надежды и постепенного движения к желаемому результату. Не отказывайтесь от мечты только потому, что она пока кажется далекой.
Лев
Карта Таро: Солнце
Солнце обещает Львам яркий и энергичный день. Ваша уверенность может привлечь внимание людей и помочь получить приятные новости.
Дева
Карта Таро: Справедливость
Девам придется принять важное решение или расставить все по своим местам. Старайтесь оценивать ситуацию холодно и не позволяйте эмоциям повлиять на окончательный выбор.
Весы
Карта Таро: Влюбленные
Для Весов 12 августа может стать днем важного выбора в отношениях или личных делах. Не пытайтесь понравиться всем - прислушивайтесь к собственным желаниям.
Скорпион
Карта Таро: Смерть
Карта смерти не означает буквальных потерь, а символизирует завершение одного этапа и начало другого. Скорпионам стоит отпустить то, что давно утратило смысл, чтобы освободить место для нового.
Стрелец
Карта Таро: Колесница
Стрельцам карта советует не медлить и уверенно двигаться к цели. Если вы давно ждали подходящего момента для активных действий, 12 августа может быть удачным днем для старта.
Козерог
Карта Таро: Император
Козерогам следует взять ситуацию под контроль и не перекладывать ответственность на других. Четкий план и дисциплина помогут справиться даже с задачей, которая сначала будет казаться сложной.
Водолей
Карта Таро: Шут
Водолеям карта советует не бояться нового опыта и неожиданных решений. День может подарить интересную возможность, если вы позволите себе выйти за рамки привычного сценария.
Рыбы
Карта Таро: Верховная Жрица
Рыбам следует больше доверять интуиции и более внимательно присматриваться к деталям. Не вся важная информация будет сказана вслух, поэтому спешить с выводами не стоит.
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