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Гороскопи 12 серпня 2026 · 06:05

Таро-гороскоп на 12 серпня: яким знакам Зодіаку варто діяти, а кому краще почекати

Комусь день відкриє нові можливості, а комусь - уважніше прислухатися до інтуїції
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 12 серпня: яким знакам Зодіаку варто діяти, а кому краще почекати

Гороскоп на 12 серпня за картами Таро (фото: Magnific)

Астрологи підготували прогноз на 12 серпня за картами Таро. Він допоможе зрозуміти, де варто проявити ініціативу, а де краще не поспішати з рішеннями.

Styler розповідає, на що кожному знаку Зодіаку варто звернути увагу у середу.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуни

12 серпня може принести Овнам несподіваний поворот у справах. Не бійтеся змінювати плани - саме випадкова можливість здатна виявитися найперспективнішою.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Ця карта обіцяє Тельцям день, коли варто зосередитися на власних ресурсах і результатах. Можна дозволити собі приємну покупку або винагороду, але без зайвих витрат.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Близнюки отримають шанс самостійно вплинути на перебіг подій. Використовуйте свої слова, кмітливість і знайомства - сьогодні переконливість може відкрити потрібні двері.

Рак

Карта Таро: Зірка

На Раків чекає день надії та поступового руху до бажаного результату. Не відмовляйтеся від мрії лише тому, що вона поки здається далекою.

Лев

Карта Таро: Сонце

Сонце обіцяє Левам яскравий та енергійний день. Ваша впевненість може привернути увагу потрібних людей і допомогти отримати приємні новини.

Діва

Карта Таро: Справедливість

Дівам доведеться прийняти важливе рішення або розставити все по своїх місцях. Намагайтеся оцінювати ситуацію холодно та не дозволяйте емоціям вплинути на остаточний вибір.

Терези

Карта Таро: Закохані

Для Терезів 12 серпня може стати днем важливого вибору у стосунках або особистих справах. Не намагайтеся сподобатися всім - прислухайтеся до власних бажань.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Карта Смерті не означає буквальних втрат, а символізує завершення одного етапу та початок іншого. Скорпіонам варто відпустити те, що давно втратило сенс, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта Таро: Колісниця

Стрільцям карта радить не зволікати та впевнено рухатися до мети. Якщо ви давно чекали слушного моменту для активних дій, 12 серпня може бути вдалим днем для старту.

Козоріг

Карта Таро: Імператор

Козерогам варто взяти ситуацію під контроль і не перекладати відповідальність на інших. Чіткий план та дисципліна допоможуть упоратися навіть із завданням, яке спочатку здаватиметься складним.

Водолій

Карта Таро: Блазень

Водоліям карта радить не боятися нового досвіду та несподіваних рішень. День може подарувати цікаву можливість, якщо ви дозволите собі вийти за межі звичного сценарію.

Риби

Карта Таро: Верховна Жриця

Рибам варто більше довіряти інтуїції та уважніше придивлятися до деталей. Не вся важлива інформація буде сказана вголос, тому поспішати з висновками не варто.

Також Styler розповідав, що для нас готує цей тиждень і які дні будуть вдалими.

Раніше ми писали, що означає, коли наснилася брудна вода.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Гороскоп
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