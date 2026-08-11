Пахне "бабусиними речами" у шафі: звідки береться такий "аромат" і як його позбутися

Styler розповідає, чому одяг у шафі починає пахнути "як у бабусі" та які прості домашні хитрощі допоможуть повернути йому свіжість.

Чому чистий одяг раптом починає неприємно пахнути

Зазвичай проблема не в тому, що речі "старі". Запах виникає через поєднання кількох звичайних побутових факторів: вологи, поганої циркуляції повітря, тривалого зберігання та залишків запахів у тканині.

Особливо легко це відбувається з товстими светрами, рушниками, постільною білизною та іншими речами, які довго сохнуть. Якщо тканина залишається трохи вологою, а потім опиняється у закритій шафі, всередині створюються умови, за яких неприємний запах поступово посилюється.

Є ще один момент: іноді джерелом "аромату" є зовсім не одяг. Запах може накопичуватися на полицях, у стиках шафи або на задній стінці меблів. Якщо поруч із нею холодна стіна, є конденсат чи підвищена вологість, проблему буде складно вирішити одним пранням.

Стійкий затхлий запах також може бути сигналом надмірної вологості або плісняви. Сам по собі такий грибок має доволі характерний затхлий запах і розвивається на тканинах та інших пористих матеріалах за наявності вологи.

Тому якщо запах повертається знову і знову, варто шукати не новий ароматизатор, а причину.

Прибрати аромат допоможе дотримання простих правил (фото: magnific.com)

Як прибрати запах із шафи: прості й бюджетні хитрощі

Не обов'язково одразу купувати дорогі поглиначі запахів. Почати можна з того, що вже є вдома.

Повністю звільніть шафу. Дістаньте одяг і залиште дверцята відкритими на кілька годин. Якщо є можливість, провітріть кімнату. Рух повітря допомагає зменшити накопичення вологи.

Переперіть речі, які пахнуть найсильніше. Не складайте їх назад лише тому, що вони вже "чисті". Після прання головне - добре висушити тканину.

Не складайте навіть трохи вологий одяг. Це одна з найпростіших причин появи затхлого запаху. Особливо уважно перевіряйте товсті речі та рушники.

Поставте невелику мисочку з харчовою содою. Сода може допомагати зменшувати неприємні запахи в невеликих закритих просторах. Важливо не розсипати її безпосередньо на одяг.

Спробуйте суху каву. Невелику кількість сухої меленої кави можна насипати у відкриту ємність і залишити на полиці. Вона має власний сильний аромат, тому частково перебиває затхлість. Для шафи з одягом краще використовувати саме ємність, а не розкладати каву безпосередньо на тканині.

Лавровий лист - для легкого запаху. Кілька сухих листочків можна покласти в маленький тканинний мішечок або паперовий пакетик і залишити на полиці. Лавр містить ароматичні леткі сполуки, тому може надати шафі свіжішого запаху, але сприймати його як справжній "поглинач" запахів не варто.

Поставте активоване вугілля. Кілька таблеток можна покласти у відкриту суху ємність і залишити всередині шафи. Це бюджетний варіант для невеликого закритого простору, але він не замінить провітрювання та усунення вологи.

Не забивайте полиці вщерть. Коли одяг лежить дуже щільно, повітря практично не рухається. Залиште між стопками хоча б трохи вільного простору.

Перевірте стіну за шафою. Якщо запах повертається навіть після прання і прибирання, подивіться, чи немає там слідів вологи, конденсату або плям. Саме підвищена вологість є ключовим фактором для появи плісняви.

Є одна хитрість, яку часто недооцінюють: не намагайтеся зробити шафу ароматнішою, поки вона залишається сирою. Саше, лавровий лист чи кава можуть змінити запах, але якщо джерело затхлості нікуди не поділося, через деякий час він з'явиться знову.

Тому найкраща формула проста: сухі речі + чиста шафа + свіже повітря + контроль вологості. А вже після цього можна додати лавровий лист, каву чи інше ароматне саше - виключно для приємного запаху.