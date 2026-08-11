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Смачно 11 серпня 2026 · 12:45

Жодного оцту: швидкий рецепт хрустких помідорів у банці з маленьким секретом

Як приготувати справжні квашені помідори
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Жодного оцту: швидкий рецепт хрустких помідорів у банці з маленьким секретом

Швидкі квашені помідори (фото: Getty Images)

Квашені консервовані помідори - це класична домашня закуска, яка ідеально доповнює будь-який стіл. Завдяки природному процесу ферментації овочі зберігають усі корисні вітаміни та набувають неповторного пікантного смаку.

Перевіреним рецептом закруток ділиться Styler з посиланням на mamanata.food в Instagram.

Головний секрет рецепту

Головний секрет цього рецепту полягає у використанні сухої гірчиці, яка робить помідори надзвичайно ароматними та ефективно запобігає появі плісняви під час бродіння.

Що знадобиться для приготування

Для приготування ідеального розсолу з розрахунку на 1 літр чистої холодної води потрібно підготувати такі інгредієнти:

  • свіжі помідори (краще обирати пружні плоди приблизно однакового розміру);
  • сіль - 2 столові ложки;
  • цукор - 1 столова ложка;
  • суха гірчиця в порошку - 1 столова ложка.

Покроковий процес квашення

Крок 1

Підготовка овочів. Ретельно вимийте помідори. Для квашення найкраще підходять щільні, не перестиглі плоди без пошкоджень на шкірці. Щільно викладіть їх у чисті скляні банки або зручний емальований посуд.

Крок 2

Приготування розсолу. У глибокій ємності змішайте холодну воду з сіллю, цукром та гірчичним порошком. Ретельно перемішайте рідину, щоб усі сипучі компоненти розчинилися.

Крок 3

Заливка та ферментація. Залийте помідори готовим розсолом так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Далі процес приготування залежить від ваших умов зберігання:

За наявності льоху: одразу віднесіть туди ємність із помідорами, накрийте кришкою і залиште на 30 днів до повної готовності.

Для квартирних умов: залиште помідори при кімнатній температурі на 3-5 днів для активного процесу сквашування. Після цього обов'язково переставте їх у холодильник або інше прохолодне місце для тривалого зберігання.

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Теги: консервация закрутки на зиму Рецепти
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