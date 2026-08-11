Таро-гороскоп на 11 серпня: яким знакам Зодіаку обіцяють несподіваний поворот

Астрологи підготували прогноз на 11 серпня за картами Таро . Для когось цей день стане часом рішучих дій, а комусь краще довіритися інтуїції.

Styler розповідає, на що кожному знаку Зодіаку варто звернути увагу у вівторок.

Овен

Карта Таро: Колісниця

На Овнів чекає активний день, коли багато залежатиме від їхньої рішучості. Колісниця радить не сумніватися у власних силах і сміливо рухатися до мети - особливо у справах та кар'єрі.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Тельцям карта обіцяє приємне відчуття стабільності та винагороду за попередні зусилля. День добре підходить для фінансових питань, покупок для себе та турботи про власний комфорт.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Близнюки отримають шанс вплинути на ситуацію, яка раніше здавалася непідконтрольною. Маг нагадує: потрібні ресурси вже є, головне - правильно ними скористатися та не боятися проявити ініціативу.

Рак

Карта Таро: Двійка Кубків

Для Раків головною темою дня стануть стосунки та взаєморозуміння. Карта може вказувати на теплу розмову, приємне знайомство або момент, коли почуття нарешті вдасться висловити вголос.

Лев

Карта Таро: Сонце

Левам випала одна з найпозитивніших карт Таро. Сонце обіцяє гарний настрій, увагу оточення та можливість отримати приємні новини - не варто ховатися від людей і нових можливостей.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться зосередитися на роботі та деталях. Результат прийде через наполегливість: те, що зараз здається рутинним, у майбутньому може принести відчутний результат.

Терези

Карта Таро: Закохані

Перед Терезами може постати вибір, який стосуватиметься особистого життя або важливого партнерства. Закохані радять не орієнтуватися лише на чужі очікування - варто чесно зрозуміти, чого хочете саме ви.

Скорпіон

Карта Таро: Вежа

Для Скорпіонів день може виявитися неспокійним: Вежа символізує різку зміну планів або руйнування того, що давно трималося на хиткому фундаменті. Водночас ця карта звільняє місце для нового, тож не варто чіплятися за те, що вже втратило сенс.

Стрілець

Карта Таро: Колесо Фортуни

Стрільцям карти радять бути уважними до випадковостей - одна з них може виявитися зовсім не випадковою. День здатен принести несподіваний поворот, новину або шанс, яким важливо вчасно скористатися.

Козоріг

Карта Таро: Імператор

Козерогам доведеться взяти ситуацію під контроль і проявити лідерські якості. Імператор сприяє фінансовогому плануванню та серйозним рішенням, але радить не перетворювати впевненість на надмірну жорсткість.

Водолій

Карта Таро: Зірка

Водоліям карта дарує надію та відчуття правильного напрямку. День добре підходить для планування майбутнього, творчих ідей та кроків назустріч мрії, яку ви давно відкладали.

Риби

Карта Таро: Місяць

Рибам варто уважніше поставитися до власних емоцій та інтуїції. Місяць попереджає про ризик помилкових висновків, тому 11 серпня краще не поспішати з важливими рішеннями та перевіряти інформацію.