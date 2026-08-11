Таро-гороскоп на 11 августа: каким знакам Зодиака обещают неожиданный поворот

Астрологи подготовили прогноз на 11 августа по картам Таро . Для кого-то этот день станет временем решительных действий, а кому-то лучше довериться интуиции.

Styler рассказывает, на что каждому знаку Зодиака следует обратить внимание во вторник.

Овен

Карта Таро: Колесница

Овнов ждет активный день, когда многое будет зависеть от их решимости. Колесница советует не сомневаться в собственных силах и смело двигаться к цели - особенно в делах и карьере.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Тельцам карта обещает приятное чувство стабильности и вознаграждение за предыдущие усилия. День хорошо подходит для финансовых вопросов, покупок для себя и заботы о собственном комфорте.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Близнецы получат шанс повлиять на ситуацию, которая раньше казалась неподконтрольной. Маг напоминает: нужные ресурсы уже есть, главное - правильно ими воспользоваться и не бояться проявить инициативу.

Рак

Карта Таро: Двойка Кубков

Для Раков главной темой дня станут отношения и взаимопонимание. Карта может указывать на теплый разговор, приятное знакомство или момент, когда чувства наконец-то удастся выразить вслух.

Лев

Карта Таро: Солнце

Львам выпала одна из самых положительных карт Таро. Солнце обещает хорошее настроение, внимание окружающих и возможность получить приятные новости - не стоит прятаться от людей и новых возможностей.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Девам придется сосредоточиться на работе и деталях. Результат придет вследствие настойчивости: то, что сейчас кажется рутинным, в будущем может принести ощутимый результат.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Перед Весами может предстать выбор, касающийся личной жизни или важного партнерства. Влюбленные советуют не ориентироваться только на чужие ожидания - стоит честно понять, чего хотите именно вы.

Скорпион

Карта Таро: Башня

Для Скорпионов день может оказаться неспокойным: Башня символизирует резкое изменение планов или разрушение давно держащегося на зыбком фундаменте. В то же время эта карта освобождает место для нового, так что не стоит цепляться за то, что уже потеряло смысл.

Стрелец

Карта Таро: Колесо Фортуны

Стрельцам карты советуют быть внимательными к случайностям - одна из них может оказаться совсем не случайной. День способен принести неожиданный поворот, новость или шанс, которым важно вовремя воспользоваться.

Козерог

Карта Таро: Император

Козерогам придется взять ситуацию под контроль и проявить лидерские качества. Император способствует финансовому планированию и серьезным решениям, но советует не превращать уверенность в чрезмерную жесткость.

Водолей

Карта Таро: Звезда

Водолей карта дарит надежду и ощущение правильного направления. День хорошо подходит для планирования будущего, творческих идей и шагов навстречу мечте, которую вы давно откладывали.

Рыбы

Карта Таро: Луна

Рыбам следует внимательнее отнестись к своим эмоциям и интуиции. Месяц предупреждает о риске ошибочных выводов, поэтому 11 августа лучше не спешить с важными решениями и проверять информацию.