Так дыню вы еще не закрывали: необычный рецепт, который удивит всю семью

Сезон дынь в разгаре, поэтому самое время попробовать необычный способ сохранить их до зимы. Кусочки фрукта консервируют в нежном желейном сиропе - получается ароматный десерт к чаю.

Styler со ссылкой на пост в Instagram пользователя под ником "bude_smachno_razom" рассказывает, как сделать на зиму такую заготовку.

Дыня в желе на зиму - что нужно

Ингредиенты рассчитаны примерно на 2 банки по 0,5 л .

дыня - сколько войдет в банки

желе - 1 пачка, вкус на ваш выбор

желатин - 1 чайная ложка

сахар - 100 г

лимонная кислота - 1/2 чайной ложки

вода - 350 мл.

Для этой заготовки лучше выбирать плотную, не перезрелую дыню. Она не разварится во время стерилизации и сохранит форму кусочков.

Как приготовить дыню в желе

1. Подготовьте дыню

Дыню хорошо вымойте, разрежьте пополам и удалите семена. Нарежьте мякоть сначала ломтиками, а затем небольшими кусочками. Кожицу перед этим нужно срезать.

2. Сделайте желейный сироп

В миске смешайте сахар, желе, желатин и лимонную кислоту. Добавьте 350 мл горячей воды - важно, чтобы это была не кипяток.

Хорошо размешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились.

3. Наполните банки

Кусочки дыни плотно разложите в предварительно стерилизованные банки объемом 0,5 л.

Осторожно залейте фрукт горячим желейным сиропом. Он должен полностью покрывать кусочки дыни.

4. Простерилизуйте заготовку

На дно большой кастрюли уложите полотенце и поставьте туда банки. Налейте горячую воду так, чтобы она доходила примерно до "плечиков" банок.

После закипания воды стерилизуйте банки 20 минут.

5. Закройте банки

Осторожно извлеките банки из кастрюли и сразу закатайте крышками.

Переворачивать банки вверх дном и дополнительно укутывать их не нужно. Оставьте заготовки остывать.

Какую дыню лучше всего взять

Главное правило этого рецепта - не использовать слишком мягкую или перезрелую дыню. Во время нагревания она может потерять форму, и вместо красивых кусочков в банке получится однородная масса.

Лучше всего подойдет спелая, ароматная, но достаточно плотная дыня . Именно таковая после консервирования сохранит приятную текстуру.

В результате получится необычная зимняя заготовка с ароматными кусочками дыни в нежном желейном сиропе. Открыв банку в холодное время года, можно буквально вернуть на стол вкус лета.