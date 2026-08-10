Так дыню вы еще не закрывали: необычный рецепт, который удивит всю семью

Сезон дынь в разгаре, поэтому самое время попробовать необычный способ сохранить их до зимы. Кусочки фрукта консервируют в нежном желейном сиропе - получается ароматный десерт к чаю.
Styler со ссылкой на пост в Instagram пользователя под ником "bude_smachno_razom" рассказывает, как сделать на зиму такую заготовку.
Дыня в желе на зиму - что нужно
Ингредиенты рассчитаны примерно на 2 банки по 0,5 л .
- дыня - сколько войдет в банки
- желе - 1 пачка, вкус на ваш выбор
- желатин - 1 чайная ложка
- сахар - 100 г
- лимонная кислота - 1/2 чайной ложки
- вода - 350 мл.
Для этой заготовки лучше выбирать плотную, не перезрелую дыню. Она не разварится во время стерилизации и сохранит форму кусочков.
Как приготовить дыню в желе
1. Подготовьте дыню
Дыню хорошо вымойте, разрежьте пополам и удалите семена. Нарежьте мякоть сначала ломтиками, а затем небольшими кусочками. Кожицу перед этим нужно срезать.
2. Сделайте желейный сироп
В миске смешайте сахар, желе, желатин и лимонную кислоту. Добавьте 350 мл горячей воды - важно, чтобы это была не кипяток.
Хорошо размешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились.
3. Наполните банки
Кусочки дыни плотно разложите в предварительно стерилизованные банки объемом 0,5 л.
Осторожно залейте фрукт горячим желейным сиропом. Он должен полностью покрывать кусочки дыни.
4. Простерилизуйте заготовку
На дно большой кастрюли уложите полотенце и поставьте туда банки. Налейте горячую воду так, чтобы она доходила примерно до "плечиков" банок.
После закипания воды стерилизуйте банки 20 минут.
5. Закройте банки
Осторожно извлеките банки из кастрюли и сразу закатайте крышками.
Переворачивать банки вверх дном и дополнительно укутывать их не нужно. Оставьте заготовки остывать.
Какую дыню лучше всего взять
Главное правило этого рецепта - не использовать слишком мягкую или перезрелую дыню. Во время нагревания она может потерять форму, и вместо красивых кусочков в банке получится однородная масса.
Лучше всего подойдет спелая, ароматная, но достаточно плотная дыня . Именно таковая после консервирования сохранит приятную текстуру.
В результате получится необычная зимняя заготовка с ароматными кусочками дыни в нежном желейном сиропе. Открыв банку в холодное время года, можно буквально вернуть на стол вкус лета.
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