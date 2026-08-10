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Вкусно 10 августа 2026 · 12:40

И не нужно покупать в магазине: быстрый рецепт домашнего кваса за три часа

Самый простой рецепт популярного летнего напитка
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
И не нужно покупать в магазине: быстрый рецепт домашнего кваса за три часа

Легкий рецепт домашнего кваса (коллаж Styler)

В летнюю жару нет ничего лучше стакана прохладного кваса. Покупать этот напиток в супермаркете совсем не обязательно, ведь его невероятно легко приготовить дома.

Благодаря проверенному рецепту на основе цикория вы получите насыщенный, вкусный и натуральный напиток всего за три часа. А рецептом делится Styler со ссылкой на кулинара Игоря Шпигунова в Instagram.

Что понадобится для приготовления

Для создания трех литров идеального напитка подготовьте простые и доступные ингредиенты:

  • теплая вода - 3 литра;
  • цикорий - половина стакана (можно дать поменьше, ориентируясь на собственный вкус);
  • сахар - 1 стакан;
  • лимонная кислота - 1 чайная ложка;
  • сухие дрожжи - 1 чайная ложка.

Пошаговый процесс создания напитка

Технология приготовления занимает считанные минуты и не нуждается в особых кулинарных навыках.

Сначала в большую емкость налейте подготовленную теплую воду. Добавьте в нее цикорий и сахар. Тщательно перемешайте жидкость, чтобы все сыпучие компоненты полностью растворились.

Затем введите в смесь лимонную кислоту и сухие дрожжи. Еще раз хорошо перемешайте основу для напитка. Чтобы квас имел идеальную текстуру без мелких дольок, обязательно процедите его через чистую марлю.

Очищенную жидкость разлейте по удобным пластиковым или стеклянным бутылкам и плотно закройте крышками. Оставьте емкости при комнатной температуре ровно в три часа для активации дрожжей.

По истечении этого времени домашний квас полностью готов к употреблению. Для максимального освежающего эффекта перед подачей напитка следует хорошо охладить в холодильнике.

Раньше Styler делился рецептом освежающего компота на зиму, который не нужно варить.

Теги: Рецепты Напитки
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