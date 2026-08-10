Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение

Бывают задачки, в которых ответ прячется прямо перед глазами, но мозг уверенно "смотрит" не туда. Именно так устроены головоломки со спичками : они заставляют отказаться от первого очевидного решения и искать там, где совсем не ждешь.

Styler подготовил для вас новую арифметическую задачу, которая очень проста с виду, но на самом деле очень коварна.

Что нужно сделать

На картинке ниже посмотрите уравнение. В нем есть ошибка, но все легко исправить.

Переставьте ровно одну спичку так, чтобы уравнение стало математически верным. Не торопитесь, ведь первая идея почти всегда ошибочна. Время пошло.

Математическая головоломка с спичками (изображение сгенерировано ИИ)

Совет, если застряли. Не трогайте знаки, с ними точно все "ок". Просто подумайте, как одна спичка может изменить цифру и полностью исправить уравнение.

Правильный ответ

Готовы? Проверяйте.

Решение задачи на логике (изображение сгенерировано ИИ)

Нужно было взять одну спичку из последней цифры и добавить ее в пятерку. Пятерка стала шестеркой, а семерка после знака равенства превратилась в единицу. Так уравнение 7-5=7 стало 7-6=1.

Если нашли правильный ответ сразу, ваше пространственное мышление работает прекрасно. Если нет - не огорчайтесь, большинство ищет разгадку совсем в другом месте.