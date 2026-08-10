UA / RU
rbc.ua
Последние новости
08:16 Тренды
Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение
06:21 Гороскопы
Таро-гороскоп на 10 августа: кому следует решительно действовать, а кому нужно подождать
18:41 Гороскопы
Опасный Марс сменит знак Зодиака: у кого начнется новая жизнь и кому не повезет
17:34 Полезное
Известный садовник раскрыл хитрый прием с забором: ваш двор будет казаться больше
16:36 Вкусно
Сочная шаурма с курицей и хрустящим картофелем: простой рецепт с фото от победительницы "МастерШеф"
15:55 Полезное
Сода ваш враг: 5 вещей в доме, которые категорически нельзя чистить этим популярным средством
15:15 Гороскопы
Приснилось, что выпадают волосы: сонники объясняют, к чему это
14:34 Вкусно
Барби-паста за 15 минут: яркий ужин, который выглядит как ресторанное блюдо
13:14 Полезное
Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто, которые реально работают
12:06 Гороскопы
Судьба на их стороне: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых всегда есть деньги
Все новости
Главная Тренды Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение
Тренды 10 августа 2026 · 08:16

Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение

Задачка выглядит простой, но придется поразмыслить
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение

Головоломка со спичками (фото: Magnific)

Бывают задачки, в которых ответ прячется прямо перед глазами, но мозг уверенно "смотрит" не туда. Именно так устроены головоломки со спичками: они заставляют отказаться от первого очевидного решения и искать там, где совсем не ждешь.

Styler подготовил для вас новую арифметическую задачу, которая очень проста с виду, но на самом деле очень коварна.

Что нужно сделать

На картинке ниже посмотрите уравнение. В нем есть ошибка, но все легко исправить.

Переставьте ровно одну спичку так, чтобы уравнение стало математически верным. Не торопитесь, ведь первая идея почти всегда ошибочна. Время пошло.

Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнениеМатематическая головоломка с спичками (изображение сгенерировано ИИ)

Совет, если застряли. Не трогайте знаки, с ними точно все "ок". Просто подумайте, как одна спичка может изменить цифру и полностью исправить уравнение.

Правильный ответ

Готовы? Проверяйте.

Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнениеРешение задачи на логике (изображение сгенерировано ИИ)

Нужно было взять одну спичку из последней цифры и добавить ее в пятерку. Пятерка стала шестеркой, а семерка после знака равенства превратилась в единицу. Так уравнение 7-5=7 стало 7-6=1.

Если нашли правильный ответ сразу, ваше пространственное мышление работает прекрасно. Если нет - не огорчайтесь, большинство ищет разгадку совсем в другом месте.

К слову, раньше Styler показал быстрый психологический тест, нужно лишь выбрать предмет на фото и раскрыть свой настоящий характер.

Кроме того, проходите тест на внимательность и найдите все отличия на фото за минуту.

Теги: Цікаві факти
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Быстрый психологический тест: выбирай предмет на фото и раскрой свой настоящий характер Тренды Быстрый психологический тест: выбирай предмет на фото и раскрой свой настоящий характер
И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо
И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо Вкусно
Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи"
Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи" Люди
Больше интересного
Какую прическу сделать под кепку: стилист назвала самые удобные варианты на жару Какую прическу сделать под кепку: стилист назвала самые удобные варианты на жару Катерина Собкова · 09 августа 2026, 09:33
Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто, которые реально работают Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто, которые реально работают Наталия Крижановская · 09 августа 2026, 13:14
Судьба на их стороне: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых всегда есть деньги Судьба на их стороне: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых всегда есть деньги Катерина Собкова · 09 августа 2026, 12:06
Таро-гороскоп на 10 августа: кому следует решительно действовать, а кому нужно подождать Таро-гороскоп на 10 августа: кому следует решительно действовать, а кому нужно подождать Катерина Собкова · 10 августа 2026, 06:21