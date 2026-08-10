Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение

Бывают задачки, в которых ответ прячется прямо перед глазами, но мозг уверенно "смотрит" не туда. Именно так устроены головоломки со спичками: они заставляют отказаться от первого очевидного решения и искать там, где совсем не ждешь.
Styler подготовил для вас новую арифметическую задачу, которая очень проста с виду, но на самом деле очень коварна.
Что нужно сделать
На картинке ниже посмотрите уравнение. В нем есть ошибка, но все легко исправить.
Переставьте ровно одну спичку так, чтобы уравнение стало математически верным. Не торопитесь, ведь первая идея почти всегда ошибочна. Время пошло.
Математическая головоломка с спичками (изображение сгенерировано ИИ)
Совет, если застряли. Не трогайте знаки, с ними точно все "ок". Просто подумайте, как одна спичка может изменить цифру и полностью исправить уравнение.
Правильный ответ
Готовы? Проверяйте.
Решение задачи на логике (изображение сгенерировано ИИ)
Нужно было взять одну спичку из последней цифры и добавить ее в пятерку. Пятерка стала шестеркой, а семерка после знака равенства превратилась в единицу. Так уравнение 7-5=7 стало 7-6=1.
Если нашли правильный ответ сразу, ваше пространственное мышление работает прекрасно. Если нет - не огорчайтесь, большинство ищет разгадку совсем в другом месте.
К слову, раньше Styler показал быстрый психологический тест, нужно лишь выбрать предмет на фото и раскрыть свой настоящий характер.
Кроме того, проходите тест на внимательность и найдите все отличия на фото за минуту.